CureVac: Strategische Neuausrichtung und Milliardenlizenz mit GSK!

CureVac N.V. hat am 15. August 2024 die Finanzergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht und dabei bedeutende Entwicklungen in der Unternehmensstrategie und -struktur bekannt gegeben. Die neue Lizenzvereinbarung mit GSK, die potenziell bis zu 1,45 Milliarden Euro wert ist, einschließlich einer Vorabzahlung von 400 Millionen Euro, stellt eine starke Validierung der mRNA-Plattform von CureVac dar. Diese Vereinbarung ermöglicht es CureVac, sich auf innovative mRNA-Technologien in der Onkologie und bei Infektionskrankheiten zu konzentrieren.

Im Rahmen einer strategischen Umstrukturierung plant CureVac, bis Ende 2024 etwa 30% der Belegschaft abzubauen, um die Effizienz zu steigern und sich auf hochwertige Projekte zu fokussieren. Diese Maßnahmen sollen die Betriebskosten ab 2025 um mehr als 30% senken. Der CFO Pierre Kemula wird das Unternehmen Ende Oktober 2024 verlassen, und die Suche nach einem Nachfolger ist bereits im Gange.