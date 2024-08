Euro gewinnt an Wert: Markt blickt gespannt auf Jackson Hole Treffen!

Am Freitag hat der Euro im US-Handel an Wert gewonnen und wurde zuletzt bei 1,1019 Dollar gehandelt. Diese Entwicklung wird von Marktbeobachtern als Gegenbewegung vor dem Wochenende interpretiert. Zuvor hatte ein starkes US-Konsumklima, das sich im August besser als erwartet zeigte, den Euro kurzfristig belastet. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0994 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Donnerstag darstellt, als der Kurs bei 1,1011 Dollar lag.

Die positiven US-Konjunkturdaten, insbesondere die Einzelhandelsumsätze, die im Juli stärker als erwartet zulegten, haben die Sorgen vor einer Rezession gemildert. Diese Entwicklungen dämpfen die Erwartungen an eine signifikante Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) im September. Auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen unerwartet, was die Marktstimmung zusätzlich verbesserte. Im Vorfeld dieser Daten war der Euro am Donnerstag unter die Marke von 1,10 Dollar gefallen, nachdem er zuvor auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn gestiegen war.