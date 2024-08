RTL+ führt neue Tarife ein: Günstiger mit Werbung und Preiserhöhungen!

Der Streamingdienst RTL+ hat eine neue Preisstruktur eingeführt, die sowohl einen günstigeren Tarif mit mehr Werbung als auch Preiserhöhungen für bestehende Tarife umfasst. Laut RTL Deutschland bleibt die Preisgestaltung für Bestandskunden unverändert, während Neukunden aus vier Tarifoptionen wählen können. Der neue "Basic"-Tarif, der Werbung enthält, kostet 5,99 Euro pro Monat. Der bisherige "Premium"-Tarif wird von 6,99 Euro auf 8,99 Euro angehoben, während der "Max"-Tarif, der erweiterte Funktionen bietet, von 9,99 Euro auf 12,99 Euro steigt. Neukunden können den bisherigen "Family"-Tarif, der das gleichzeitige Streaming auf vier Geräten ermöglicht, nicht mehr abonnieren. Bei einem Jahresabo sind Preisnachlässe vorgesehen.

RTL sieht den deutschen Streamingdienst als einen Schlüsselbereich für zukünftiges Wachstum. Bis 2026 plant das Unternehmen, in Deutschland, Ungarn und Frankreich rund neun Millionen zahlende Abonnenten zu gewinnen und einen Streaming-Umsatz von etwa 750 Millionen Euro zu erzielen. Aktuell hat RTL+ rund 5,6 Millionen zahlende Abonnenten. Die Einführung von Werbe-Tarifen ist ein Trend, den viele Streaming-Plattformen verfolgen, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Diese Modelle bieten entweder kostenlose oder günstigere Optionen im Vergleich zu werbefreien Abonnements, wobei die Zuschauer Werbung während der Inhalte sehen müssen. Der Werbemarkt stellt eine wichtige Einnahmequelle für TV- und Streamingunternehmen dar.

Zusätzlich zu den Änderungen bei RTL+ gibt es Spekulationen über die Rückkehr von Stefan Raab ins Fernsehen. Berichten zufolge plant RTL eine neue Show, in der ein "Show-Erbe" gesucht wird, das in Raabs Fußstapfen treten soll. Raab, der vor etwa neun Jahren aus dem TV-Geschäft ausgeschieden ist, bleibt hinter den Kulissen aktiv und wird mit seinen früheren Shows wie "TV total" und "Schlag den Raab" in Verbindung gebracht. RTL hat jedoch keine offizielle Bestätigung zu diesen Gerüchten abgegeben.

Insgesamt zeigt RTL mit der Anpassung seiner Streaming-Tarife und den Spekulationen um Raab, dass das Unternehmen bestrebt ist, sich im sich schnell verändernden Medienumfeld zu positionieren und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 28,45EUR auf Tradegate (16. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.