Mister Spex: Umsatzwarnung lässt Aktienkurs dramatisch fallen!

Mister Spex, der Berliner Online-Optiker, hat am Donnerstag eine Umsatz- und Gewinnwarnung veröffentlicht, die den Aktienkurs um über 8 Prozent auf 2,30 Euro fallen ließ. Dies geschah nur wenige Tage nach einem Rekordtief von 2,26 Euro. Die Warnung resultiert aus einer Anpassung der Jahresziele, bei der das Unternehmen nun einen Umsatzrückgang von bis zu 6 Prozent nicht ausschließt. Zuvor hatte das Management ein moderates Wachstum avisiert. Die bereinigte operative Marge für 2024 wird zwischen minus 4 und plus 1 Prozent erwartet, was eine deutliche Absenkung im Vergleich zu den ursprünglichen Prognosen darstellt.

Der Aktienkurs von Mister Spex ist mittlerweile auf etwa ein Zehntel des Ausgabepreises von 25 Euro gefallen, der beim Börsengang im Sommer 2021 festgelegt wurde. In den letzten zwei Jahren hat der Kurs einen dramatischen Rückgang von 24 Euro auf 2,40 Euro erlebt und schwankt seitdem zwischen 2,40 und 5 Euro. Analyst Thomas Wissler von MWB Research hebt hervor, dass Mister Spex ein umfassendes Transformations- und Umstrukturierungsprogramm namens „SpexFocus“ ins Leben gerufen hat, um die Profitabilität zu steigern und nachhaltige Barmittel zu generieren.