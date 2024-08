Borussia Dortmund: Rekordumsatz und Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2023/2024!

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat am 16. August 2024 vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 veröffentlicht, die eine beeindruckende finanzielle Entwicklung zeigen. Der Konzern erzielte mit einem Umsatz von 509,1 Millionen Euro einen Anstieg um 21,7 % im Vergleich zum Vorjahr, was hauptsächlich auf den sportlichen Erfolg in der UEFA Champions League und verbesserte Transfererlöse zurückzuführen ist. Die Bruttokonzerngesamtleistung stieg um 24,0 % auf 639,0 Millionen Euro.

Das Konzernergebnis verbesserte sich signifikant auf 44,3 Millionen Euro, verglichen mit nur 9,6 Millionen Euro im Vorjahr. Auch das Ergebnis vor Steuern (EBT) wuchs auf 48,6 Millionen Euro, während das operative Ergebnis (EBITDA) auf 150,3 Millionen Euro anstieg. Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb, Werbung, TV-Vermarktung und Merchandising trugen alle zu diesem Wachstum bei, wobei die TV-Vermarktung mit 206,0 Millionen Euro den größten Anteil hatte.