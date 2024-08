US-Wirtschaftsdaten schockieren: Deutsche Anleihen unter Druck!

Am Donnerstag erlebten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Rückgang, nachdem positive US-Einzelhandelsdaten veröffentlicht wurden. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,59 Prozent auf 134,12 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,26 Prozent lag. Die robusten Einzelhandelsumsätze in den USA für Juli übertrafen die Erwartungen und trugen dazu bei, Rezessionsängste zu verringern. Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba, merkte an, dass die anhaltend hohen Zinssenkungserwartungen dadurch gedämpft wurden. Vor den US-Daten war die Marktmeinung gewachsen, dass die US-Notenbank im September die Leitzinsen signifikant senken könnte.

Zusätzlich überraschten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe positiv, da diese unerwartet zurückgingen. Diese Entwicklungen führten dazu, dass die Kurse von US-Anleihen noch stärker nachgaben. In der Eurozone blieben die Märkte hingegen ruhig, da keine relevanten Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden und in wichtigen Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien Feiertage stattfanden.