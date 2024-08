SynBiotic SE: Umsatzprognose 2024 sprengt Erwartungen – Wachstum im Hanf-Sektor!

Die SynBiotic SE, ein führendes Unternehmen im Hanf- und Cannabis-Sektor, hat am 16. August 2024 eine positive Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Die Unternehmensgruppe erwartet Umsatzerlöse zwischen 16 und 17 Millionen Euro, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu 3,86 Millionen Euro im Jahr 2023 darstellt. Das EBIT wird voraussichtlich bei etwa -1,9 Millionen Euro liegen, was ebenfalls eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (-11,7 Millionen Euro) darstellt.

Ein wesentlicher Faktor für dieses Wachstum ist die Integration der WEECO Pharma GmbH, die eine beeindruckende Umsatzsteigerung von rund 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet hat. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die regulatorischen Änderungen zurückzuführen, die es WEECO ermöglicht haben, ihre Medizinal-Cannabis-Produkte breiter zu vermarkten. Auch die Tochtergesellschaften Hempro International und MH medical hemp tragen mit Umsatzsteigerungen von jeweils etwa 50 Prozent zu diesem positiven Trend bei.