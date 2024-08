Ermittlungen gegen K+S: Düngemittelkonzern unter Verdacht der Abfallillegalität!

Die Staatsanwaltschaft Fulda hat Ermittlungen gegen den Kasseler Düngemittelkonzern K+S eingeleitet, aufgrund des Verdachts der falschen Einlagerung von Abfällen in einem Werk des Unternehmens. Laut einer Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft wurde eine Strafanzeige vom Regierungspräsidium Kassel erstattet, die unter anderem den Verdacht des illegalen Betriebs einer Abfallentsorgungsanlage und des unerlaubten Umgangs mit Abfällen umfasst. Der Düngemittelkonzern betreibt in der Grube Hattorf-Wintershall eine Untertageverwertung, wo Abfälle, die als Versatzmaterial beim Salzabbau verwendet werden, eingelagert werden.

Im Juni 2023 gab K+S bekannt, dass über einen längeren Zeitraum hinweg mehrere zehntausend Tonnen Abfälle in nicht zugelassenen Bereichen der Untertageverwertung gelagert wurden. Diese Abfälle, die hauptsächlich aus mineralischen Rückständen der Hausmüllverbrennung bestehen, wurden in Hohlräume eingebracht, die für diese Art der Lagerung nicht genehmigt sind. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Beschuldigte, die beschuldigt werden, etwa 85.000 Tonnen Abfälle unzulässig gelagert zu haben. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang, und ein Abschluss ist in diesem Jahr nicht zu erwarten.