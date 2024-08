Meyer Werft in Finanzkrise: Rettungsplan mit Staatsbeteiligung im Gespräch!

Die Meyer Werft, bekannt für ihre Kreuzfahrtschiffe, befindet sich in einer schweren finanziellen Krise, die die über 200-jährige Geschichte des Unternehmens belastet. Um die Werft zu stabilisieren, wird ein Rettungsplan diskutiert, der möglicherweise eine staatliche Beteiligung vorsieht. Laut Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) könnte der Staat bis zu 90 Prozent der Anteile übernehmen, wobei sowohl der Bund als auch das Land Niedersachsen jeweils 200 Millionen Euro investieren würden. Zudem sind Kreditgarantien in Höhe von 2,8 Milliarden Euro im Gespräch. Der genaue Umfang und die Modalitäten dieser Unterstützung sind jedoch noch unklar, und ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums betonte, dass es keinen konkreten neuen Sachstand gebe.

Die Meyer Werft benötigt bis Ende 2027 mehr als 2,7 Milliarden Euro, um die Finanzierung von Schiffsneubauten sicherzustellen. Gespräche mit Banken sowie dem Bund und dem Land Niedersachsen laufen, um frisches Kapital zu akquirieren. Der Sanierer Ralf Schmitz hat betont, dass bis zum 15. September eine Lösung gefunden werden muss. Die finanzielle Schieflage der Werft ist teilweise auf Verträge zurückzuführen, die vor der Corona-Pandemie abgeschlossen wurden, ohne Anpassungen an die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise vorzusehen. In der Branche werden zudem 80 Prozent des Baupreises erst bei der Auslieferung des Schiffes gezahlt, was die Liquidität zusätzlich belastet.