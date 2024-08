CEWE startet Aktienrückkaufprogramm: Positive Halbjahreszahlen im Fokus!

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat am 15. August 2024 bekannt gegeben, dass der Vorstand beschlossen hat, ein Aktienrückkaufprogramm zu initiieren. Im Zeitraum vom 16. August 2024 bis zum 30. Mai 2025 sollen bis zu 250.000 eigene Aktien im Gesamtvolumen von bis zu 20 Millionen Euro über die Börse zurückgekauft werden. Dies entspricht etwa 3,3 Prozent des Grundkapitals des Unternehmens. Der Rückkauf erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, die den Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals erlaubt. Die zurückgekauften Aktien sollen für die in der Hauptversammlung genehmigten Zwecke verwendet werden.

Zusätzlich zu dieser Ankündigung hat CEWE am 15. August 2024 auch die Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Der Umsatz im zweiten Quartal betrug 151,5 Millionen Euro, was einen Anstieg im Vergleich zu 140 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Das EBIT verbesserte sich auf -2,7 Millionen Euro, was besser ist als die erwarteten -3 Millionen Euro. Für das erste Halbjahr 2024 lag der Umsatz bei 317,1 Millionen Euro, während das EBIT bei 5,4 Millionen Euro lag, verglichen mit 1,1 Millionen Euro im Vorjahr.