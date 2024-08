KWS SAAT übertrifft Erwartungen: Umsatz und EBIT stark gestiegen!

KWS SAAT SE & Co. KGaA hat im Geschäftsjahr 2023/2024, das am 30. Juni 2024 endete, deutlich bessere Ergebnisse erzielt als ursprünglich prognostiziert. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen stieg der Umsatz um etwa 12 % auf rund 1,678 Milliarden Euro, während das Wachstum auf vergleichbarer Basis sogar bei 16 % lag. Die Prognose hatte zuvor ein Umsatzwachstum von 11 bis 13 % in Aussicht gestellt. Auch das operative Ergebnis, gemessen am EBIT, übertraf die Erwartungen mit einem Anstieg um über 50 % auf etwa 300 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von ca. 18 % entspricht. Hier hatte KWS eine Marge von 15 bis 17 % prognostiziert.

Der Umsatz- und EBIT-Anstieg ist vor allem auf die positive Entwicklung im Zuckerrüben-Segment zurückzuführen. Zudem profitierte KWS von einem einmaligen positiven Ergebnisbeitrag von 28 Millionen Euro aus dem Verkauf des chinesischen Maisgeschäfts. Die vorläufigen Zahlen berücksichtigen die im März 2024 getroffenen Vereinbarungen zum Verkauf des südamerikanischen Maisgeschäfts, was die Vergleichszahlen des Vorjahres beeinflusste.