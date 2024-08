Walmart: Kursziel angehoben – Umsatzwachstum trotz Diebstahl-Bedenken!

Trotz des Umsatzwachstums musste Walmart jedoch einen Rückgang des Nettogewinns um 43 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar hinnehmen, was auf einen hohen Sonderertrag im Vorjahr zurückzuführen ist. Der bereinigte Gewinn pro Aktie übertraf jedoch leicht die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Parallel zu den positiven Entwicklungen bei Walmart gibt es Bedenken hinsichtlich des Anstiegs von Diebstählen im Einzelhandel, insbesondere durch den Einsatz von Selbstbedienungskassen. Experten warnen, dass in Geschäften mit solchen Kassen die Verluste durch Diebstahl zwischen 1 und 2 Prozent des Umsatzes liegen könnten. Während einige Einzelhändler wie Edeka und Rewe die Zahl der Selbstbedienungskassen ausbauen möchten, berichten andere von einem Anstieg der Inventurdifferenzen. Eine Umfrage unter Händlern zeigt, dass 28 Prozent der Unternehmen höhere Bestandsverluste bei Selbstbedienungssystemen feststellen.

In Großbritannien wächst die Kritik an Selbstbedienungskassen, da viele Kunden den persönlichen Kontakt bevorzugen. Dennoch bleibt der Trend zu Selbstbedienungskassen in den USA stark, wo sie bereits 40 Prozent der Kassen in Lebensmittelgeschäften ausmachen. Walmart und andere Einzelhändler reagieren auf die Herausforderungen, indem sie Sicherheitsmaßnahmen verstärken und die Anzahl der Artikel, die an Selbstbedienungskassen gescannt werden können, reduzieren. Trotz der Herausforderungen bleibt die Akzeptanz von Selbstbedienungskassen bei den Kunden hoch, da sie Wartezeiten reduzieren und den Einkauf effizienter gestalten.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 73,45EUR auf NYSE (17. August 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.