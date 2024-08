Umweltministerin warnt: Gasförderung vor Borkum gefährdet Wattenmeer!

Das niedersächsische Landesamt hat dem niederländischen Energiekonzern One-Dyas kürzlich eine Genehmigung für die Gasbohrungen erteilt, die auf 18 Jahre befristet ist. Diese Bohrungen sollen von den Niederlanden aus unter dem Meeresboden in deutsches Gebiet reichen. Allerdings ist für die Durchführung der Gasförderung ein Abkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden erforderlich, das noch nicht abgeschlossen ist. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angekündigt, dass er keine weiteren Schritte unternehmen wird, bevor die Gerichte über die gegen die Pläne erhobenen Klagen entschieden haben.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat sich besorgt über die geplante Gasförderung vor der Nordseeinsel Borkum geäußert. In ihrer Stellungnahme betonte sie, dass die mögliche Förderung in der Nähe des sensiblen Nationalparks Wattenmeer erhebliche Risiken für den Meeresschutz mit sich bringe. Lemke wies darauf hin, dass die Nordsee bereits stark genutzt werde und jede zusätzliche Industrieanlage das fragile Ökosystem gefährden könnte. Sie forderte, dass der Schutz des Wattenmeeres bei der Gasförderung oberste Priorität haben müsse. Lemke bezeichnete das Wattenmeer als ein „Juwel“ und warnte davor, dessen UNESCO-Status zu gefährden, um kurzfristig Erdgas zu fördern.

Die geplanten Bohrungen stoßen nicht nur auf politische, sondern auch auf gesellschaftliche Widerstände. Mehr als 100 Klimaaktivisten protestierten vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin gegen die Gasförderung. Unter der Führung von Luisa Neubauer, einer prominenten Vertreterin von Fridays for Future, hielten die Demonstranten ein rotes Textilband hoch, das symbolisch die „rote Linie“ darstellte, die nicht überschritten werden dürfe. Ricarda Lang, die Vorsitzende der Grünen, schloss sich den Protesten an und erklärte, dass die Bohrungen eine große Bedrohung für die Umwelt darstellten und im Widerspruch zu den deutschen Klimazielen stünden.

Lang warnte, dass die Bohrungen das empfindliche Gleichgewicht des Wattenmeers stören und die Lebensgrundlage der Region gefährden könnten. Sie betonte, dass es unverantwortlich wäre, den Schutz der Umwelt und die Einhaltung der Klimaziele für fossile Projekte aufzugeben, die nur einen minimalen Beitrag zur Energiesicherheit leisten würden. Die Diskussion um die Gasförderung vor Borkum verdeutlicht die Spannungen zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem notwendigen Schutz von Natur und Klima.

