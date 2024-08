Top-Artikel der Kalenderwoche 33/24 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Die makroökonomischen Rahmenbedingungen sprechen dafür, dass der Bitcoin-Bullrun im Herbst 2024 nicht nur weitergehen, sondern auch neue Höchststände erreichen könnte.

Das Analysehaus Warburg Research zaubert VW-Anlegern zum Wochenende ein Lächeln auf die Lippen.

Nach den Quartalszahlen des Energietechnikherstellers könnte eine neue Studie von JPMorgan den Anlegern von Siemens Energy den Wochenstart vermiesen.

Die Aktie des Reisekonzerns startet zur Wochenmitte schwungvoll in den Handel. Die am Morgen vorgelegten Quartalszahlen werden von Anlegern begrüßt.

Die Aktie von DroneShield konnte sich in der Nacht zum Dienstag am Handelsplatz in Sydney deutlich steigern. Startet jetzt die erhoffte Erholungsrallye?

Einstelliges KGV, hohe Dividendenrendite, solides Geschäftsmodell. Eigentlich bringt die Sixt-Aktie viel von dem mit, was Value-Anleger suchen. Jefferies sieht nach dem Kursverfall eine Chancen zum Einstieg.

Die Aktie von Trump Media fällt, nachdem das Unternehmen am Freitag schwache Quartalszahlen und höhere Verluste als noch vor einem Jahr gemeldet hat.

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hat im ersten Halbjahr 2024 ein Vorsteuerergebnis von 47 Millionen Euro erzielt, was unter dem Vorjahreswert von 81 Millionen Euro liegt, aber im Rahmen der Erwartungen bleibt.

Die dänische Biotechfirma Bavarian Nordic hat eine Erweiterung der EU-Zulassung ihres Mpox-Impfstoffs auf Jugendliche beantragt. Die Aktie reagiert mit starken Kursgewinnen.