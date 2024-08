Gold tritt Mega-Rallye los. Produzentenaktien außer Rand und Band

Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Gold brauchte in den letzten Wochen mehrere Anläufe, um das bisherige Rekordhoch bei 2.484 US-Dollar aus dem Weg zu räumen. Die Fehlversuche führten dazu, dass die 2.484 US-Dollar als Widerstand an Bedeutung gewannen. Entsprechend stark sollte das nun ausgelöste Kaufsignal sein. Wie weit es letztendlich tragen wird, bleibt abzuwarten, doch es könnte weit gehen. Es sollte nicht überraschen, wenn es Gold über die 2.600 US-Dollar oder gar über die 2.700 US-Dollar führen wird. Doch nicht nur Gold kommt aktuell in die Gänge. Auch Kupfer zeigt hoffnungsvolle Ansätze. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Spektakuläre Wende? - Kupfer dreht nach oben ab. Produzentenaktien nehmen Fahrt auf“

Nur eine kleine Initialzündung

Manchmal braucht es gar nicht den ganz lauten Knall, um eine Rallye loszutreten. Es reicht mitunter auch schon ein eher beiläufiges Startsignal. Bereits in den Tagen zuvor machte Gold einen starken Eindruck. Frische Daten zum US-Immobilienmarkt, die am Freitag (16. August) deutlich unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht wurden, brachten dann so richtig Schwung in die Goldpreisentwicklung. Die schwachen Daten befeuerten Zinssenkungshoffnungen. Entsprechend reagierten die Märkte. Der US-Dollar knickte ein, Gold legte zu.

Gold vor neuer Rekordjagd

Aus charttechnischer Sicht ist die Lage eindeutig. Gold hat wichtige Widerstände überwunden und so die Tür auf der Oberseite weit aufgestoßen. Die 2.600 US-Dollar scheinen zum Greifen nah zu sein, doch es könnte auch darüber hinausgehen. Jeder Tag, an dem Gold nun oberhalb von 2.484 US-Dollar notiert, ist aus bullischer Sicht ein guter Tag. Entsprechend sollte ein erneuter Rücksetzer unter die 2.484 US-Dollar zur Vorsicht mahnen.

Produzentenaktien außer Rand und Band

Die Aktienkurse der Goldproduzenten reagierten entsprechend auf die neue Gemengelage bzw. auf das neue Kaufsignal bei Gold. Um sich einen Überblick über den Sektor zu verschaffen, lohnt ein Blick auf den Arca Gold Bugs Index.

Der obere Chart verdeutlicht die spannende Lage. Der Arca Gold Bugs Index legte am Freitag kräftig zu und hat sich an sein bisheriges 52-Wochen-Hoch herangekämpft. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 313 Punkte würde auch im Arca Gold Bugs Index ein starkes Kaufsignal auslösen. Der Index könnte daraufhin bis auf 325 Punkte oder gar 350 Punkte laufen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte