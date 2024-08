Kaufsignal voraus! Wird diese Langweiler-Aktie schon bald zur Kursrakete?

Für die Anleger des Netzwerkausrüsters Nokia, einst einem der weltweit größten Hersteller von Mobiltelefonen, gab es in den vergangenen Jahren nicht viel zu holen. Während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 in den letzten 10 Jahren um 242 Prozent (inklusive Dividenden) gestiegen ist, verbilligten sich die Anteile von Nokia um fast die Hälfte. Stellt man die recht üppige Dividende in Rechnung, betragen die Gesamtverluste noch immer ein Drittel.

