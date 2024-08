Nach zweistelliger Korrektur Bitcoin: Von hier geht’s nur noch weiter abwärts, sagt Wolfe Research Bitcoin ist in den letzten vier Wochen um 12 Prozent gefallen. Auch wenn er sich von dem jüngsten Ausverkauf am breiten Markt erholt hat, könnte er noch weiter fallen, bevor neue Höchststände folgen, so Wolfe Research.