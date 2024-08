Im Kreuzfeuer: Hensoldt und Renk verlieren deutlich!

Es ist ein außen- und sicherheitspolitisch verheerendes Zeichen. Die deutschen Militärhilfen für die Ukraine könnten dem seit Wochen anhaltenden Haushaltsstreit zum Opfer fallen. In einem Brief an das Außen- und Verteidigungsministerium teilte Finanzminister Christian Linder mit, dass über die bereits bewilligten Hilfen hinaus keine weitere Unterstützung zugesagt werden könne.

Das steht in starkem Kontrast zur Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz, Deutschland werde die Ukraine unterstützen, solange es nötig sei, und sorgt für scharfe Kritik. Dementsprechend werden bereits alternative Finanzierungsmöglichkeiten erkundet.