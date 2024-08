Yen explodiert wieder - nächste Welle im Carry Trade-Desaster?

Seit Freitag legt der Yen extrem stark zu (Dollar-Yen fällt seitdem mehr als -3%) - das deutet darauf hin, dass wir nun die nächste Welle im Carry Trade-Desaster erleben! Dass der über Jahre aufgebaute und aufgestaute Carry Trade wirklich mehr oder weniger an einem Tag abgebaut werden könnte (wie etwa JP Morgan suggerierte), war ohnehin nicht sehr wahrscheinlich. Die Erholung des Dollar-Yen war daher wenig dynamisch, die US-Aktienmärkte aber schossen massiv nach oben. Damit wird die Lücke zwischen USD/JPY und Nasdaq immer größer - zuvor waren beide Märkte weitgehend parallel verlaufen. Ab Mitte der Woche stehen zwei zentrale Ereignisse an: am Mittwoch wird das Bureau of Labor Statistics wahrscheinlich die Zahl der neu geschaffenen Stellen (April 2023 bis März 2024) massiv nach unten revidieren und damit das zuletzt wieder aufgekommene Goldilocks-Szenario in Frage stellen. Am Donnerstag dann die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole..

Hinweise aus Video:

