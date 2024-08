Spannung für Nancy Pelosi, der nächste Schlag für Luxus-Aktien? Der Ausblick!

Luxusgüteraktien wie Hermes , LVMH oder auch Hugo Boss hatten in den vergangenen Monaten einen schweren Stand und mit starken Kursverlusten zu kämpfen. Grund hierfür ist neben den zuvor hohen Bewertungsniveaus der Papiere die wachsende Konsumzurückhaltung, die inzwischen neben den chinesischen Verbraucherinnen und Verbrauchern auch die US-Konsumenten erfasst hat.

Besonders schlecht laufen die Geschäfte für Kosmetik- und Beauty-Spezialist Estée Lauder. Die Aktie befindet sich bereits seit zweieinhalb Jahren im Niedergang und hat gegenüber ihrem Allzeithoch zeitweise 77 Prozent an Wert verloren. Das einst ertragsstarke Geschäft sieht sich auch der wachsenden Konkurrenz von E.L.F. Beauty und Ulta Beauty ausgesetzt, die im mittleren Preissegment zu verorten sind.

Nichtsdestotrotz erwarten Analysten gegenüber dem Vorjahresquartal ein Umsatzplus von 4,7 Prozent und ein Ergebnis in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie soll sich auf 0,25 US-Dollar belaufen. Vor einem Jahr waren es in einem besonders ertragsschwachen Quartal 0,07 US-Dollar je Anteilsschein.

An der Optionsbörse zeigen sich Händler vorsichtig optimistisch, das Estée Lauder die Erwartungen der Analysten übertreffen wird. Einer Put-Quote von 44,7 Prozent stehen 55,3 Prozent Call-Optionen gegenüber. Für die Aktie ist eine Kursbewegung von 10,6 Prozent eingepreist. Die Bilanz der Aktie ist allerdings keine gute: In fünf der vergangenen sechs Quartale ging es zum Teil deutlich zweistellig bergab.

Montag, 19. August: Palo Alto Networks

Vor einem halben Jahr ging es für die Aktie des Cybersecurity-Unternehmens nach einem verkorksten Geschäftsbericht mit einem schwachen Ausblick steil bergab, die Aktie verlor rund 30 Prozent an Wert. Das nahmen sich US-Senatorin Nancy Pelosi und ihr Ehemann Paul, inzwischen bestens bekannt für ebenso risiko- wie ertragreiche Investments, zum Anlass, Aktienoptionen mit einem Wert von über einer Millionen US-Dollar zu erwerben.

Bislang ist es der Aktie aber noch nicht gelungen, zu alter Stärke zurückzufinden. Nicht einmal das nach dem Absturz gerissene Gap konnte trotz anhaltender Gewinne am Gesamtmarkt geschlossen werden. Das dürfte damit zusammenhängen, dass die Aktie für das laufende Geschäftsjahr mit einem KGV von 60 und für das kommende mit 54 und damit auch im Branchenvergleich teuer bewertet ist. Für Fortinet beispielsweise legen Anleger trotz einer 40-Prozent-Rallye in den vergangenen Tagen "nur" das 36,5-fache auf den Tisch.

Will Palo Alto seiner Bewertung gerecht werden, muss das Unternehmen also sowohl die Erwartungen schlagen als auch eine möglichst zuversichtliche Guidance vorlegen. Erwartet wird ein Umsatzergebnis von 2,16 Milliarden US-Dollar. Das käme gegenüber dem Vorjahresquartal einer Steigerung um 10,8 Prozent gleich. Der bereinigte Gewinn je Anteilsschein soll sich auf 1,41 US-Dollar belaufen. Im Jahr zuvor waren es noch drei Cent mehr.

Für die Aktie von Palo Alto ist eine Kursreaktion von 9,6 Prozent impliziert, das liegt etwas über dem Durchschnitt der vergangenen Quartale. Von Unsicherheit gegenüber dem hohen Bewertungsniveau ist mit Blick auf die Verteilung der Kontrakte aber nichts zu sehen. 61,6 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Optionen sind Call-Optionen.

Dienstag, 20. August: Lowe's

Der größten Heimwerkerkette der USA, Home Depot, und damit dem schärfsten Rivalen von Lowe's, der Nummer 2, gelang in der vergangenen Woche überraschend ein Umsatzwachstum. Experten hatten vorab auf eine rückläufige Entwicklung getippt.

Eine solche wird auch für Lowe's erwartet. Hatte das Unternehmen im Vorjahresquartal noch einen Umsatz von rund 25 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, sollen es nun mit etwa 24 Milliarden US-Dollar 4 Prozent weniger sein. Auch für das Gewinnergebnis wird mit einem deutlichen Rückgang gerechnet. Hier erwarten Analysten je Anteilsschein einen bereinigten Gewinn von 4,00 US-Dollar, nachdem es vor 12 Monaten noch 4,56 US-Dollar waren.

Wenn Lowe's also den Überraschungserfolg seines Rivalen und auch von dessen Aktie, die sich in den vergangenen Tagen um fast 5 Prozent steigern konnte, wiederholen will, muss es die Erwartungen zwingend übertreffen und zwar möglichst deutlich, denn andernfalls wird der gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Prozent gestiegene Aktienkurs kaum zu rechtfertigen sein.

Während es für die Aktie von Konkurrent Home Depot nach den Zahlen um 1,2 Prozent bergauf ging, ist für die Aktie von Lowe's eine Kursbewegung von 4,5 Prozent eingepreist. Das ist ein für die Aktie durchschnittlicher Wert. Eine Mehrheit der Optionshändler hat sich gegen fallende Kurse abgesichert, der Call-Anteil liegt bei nur 43,7 Prozent, während die Put-Quote 56,3 Prozent beträgt.

Mittwoch, 21. August: TJX Companies

In der vergangenen Woche konnte US-Einzelhandelsriese Walmart mit einem überraschend starken Quartalsergebnis und einer Anhebung der Prognose für das kommende Quartal überzeugen. Anleger störten sich an der ohnehin bereits überdurchschnittlich hohen Bewertung der Aktie nicht und kauften diese auf ein neues Allzeithoch.

Ihnen hat offenbar auch gefallen, dass Walmart in seinem Conference Call mitgeteilt hat, dass es angesichts der anhaltend hohen US-Inflation immer häufiger auch Kunden aus zahlungskräftigen Schichten anziehen und seine Marktanteile dort ausbauen würde. Von dieser Entwicklung könnte auch TJX Companies profitieren. Der Einzelhandelskonzern betreibt die in der DACH-Region als TK Maxx bekannten Geschäfte, in denen Kunden stark rabattierte Ware anderer Einzelhändler kaufen können.

Diese Art des Konsums ist besonders beliebt, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher darauf bedacht sind, einerseits ihr Geld zusammenzuhalten und andererseits ihr Shopping-Bedürfnis aber trotzdem zu erfüllen. In der Volkswirtschaftslehre ist der Tausch von günstigeren Produkten zu Ungunsten von Hoch- und Vollpreisartikeln als Downtrading bekannt, das als Rezessionsindikator gilt.

Analysten sind zuversichtlich, dass TJX aufgrund dieser Entwicklungen ein gutes Ergebnis gelingen wird. Der Umsatz soll sich auf 13,3 Milliarden US-Dollar und damit um 4,4 Prozent höher als im vergangenen Jahr belaufen. Der Gewinn pro Aktie wird auf 0,92 US-Dollar geschätzt, was um 7 Cent über dem Vorjahresergebnis liegen würde.

Auch bei TJX findet wie bei Lowe's Zurückhaltung gegenüber Konsumaktien ihren Ausdruck. Auch hier ist eine kleine Mehrheit der Marktteilnehmenden pessimistisch, dass das Unternehmen zufriedenstellende Zahlen vorlegen wird. Der Anteil der Put-Optionen beträgt 54,9 Prozent. Die Pessimisten können aber falsch liegen, denn in den vergangenen sechs Quartalen ging es für die Aktie, für die eine Kursbewegung von 4,7 Prozent eingepreist ist, viermal nach oben.

Donnerstag, 22. August: Intuit

Die Entwicklungen auf dem US-Arbeitsmarkt sorgten jüngst für große Konjunktur- und Rezessionssorgen, nachdem die Arbeitslosenquote auf deutlich über vier Prozent geklettert ist und die sogenannte Sahm-Regel, ein als zuverlässig geltender Rezessionsindikator, getriggert wurde.

Der Software- und Dienstleistungsanbieter Intuit dürfte hiervon unmittelbar betroffen sein, denn das Unternehmen entwickelt und vertreibt Programme für die Lohnbuchhaltung, Personalverwaltung und Steuerabrechnung. Sollten die Quartalszahlen des Unternehmens daher schwach ausfallen, könnte das ein weiteres Indiz für eine Verlangsamung des US-Wachstums sein. Umgekehrt könnten gute Zahlen die in der vergangenen Woche zurückgekehrte Zuversicht weiter anheizen.

In den vergangenen drei Monaten soll das Unternehmen nach dem Urteil der Analysten einen Umsatz von 3,1 Milliarden US-Dollar erzielt haben, das wäre ein Plus von 14,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird auf 1,85 US-Dollar geschätzt, was gegenüber dem Ergebnis im Vergleichszeitraum eine Verbesserung um 20 Cent bedeuten würde.

Für Intuit ist mit einer Kursbewegung von 5,7 Prozent zu rechnen, was leicht überdurchschnittlich ist und die jüngst durch die Arbeitsmarktdaten aufgeworfenen Unsicherheiten verdeutlicht. Diese schlagen sich auch in der Verteilung der Optionskontrakte nieder. Rund zwei Drittel aller am Freitag fällig werdenden Kontrakte liegen auf der Put-Seite, der Anteil der Call-Optionen liegt bei nur 32,6 Prozent.

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Sonntag, 18. August, 09:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion