Investor setzt nach 11.430.362 Prozent Shiba-Rallye auf diesen neuen Token

Glauber Contessoto, besser bekannt als der Dogecoin-Millionär, plant sein nächstes großes Investment. Nachdem er mit Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) Millionen verdient hat, setzt er nun auf den neuesten Hype im Krypto-Bereich: ETFSwap (ETFS). Experten prognostizieren für den Launch eine beeindruckende Wertsteigerung von 3.500 Prozent, und Contessoto scheint fest entschlossen, von Anfang an dabei zu sein.

Contessoto ist kein Unbekannter in der Krypto-Szene. Bereits 2020 erkannte er das Potenzial von Dogecoin und Shiba Inu und erzielte mit seinen frühzeitigen Investitionen außergewöhnliche Gewinne. So stieg der Wert von Dogecoin um über 5.000 Prozent, während Shiba Inu eine geradezu unglaubliche Wertsteigerung von 11.430.362 Prozent verzeichnete. Diese Erfolge machten Contessoto zum Krypto-Millionär und zu einer bekannten Persönlichkeit in der Szene.

Jetzt, im Jahr 2024, hat der Dogecoin-Millionär ein neues Ziel ins Auge gefasst: ETFSwap. Die Begeisterung um diesen neuen Token wächst, nicht zuletzt aufgrund der Prognose, dass er um 3.500 Prozent steigen könnte. Da sich der Token derzeit noch in der Presale-Phase befindet, ist das Potenzial für frühe Investoren enorm.

Was genau ist ETFSwap?

ETFSwap hebt sich durch seine innovative Plattform ab, die Nutzern die Möglichkeit bietet, reale ETFs auf der Blockchain zu kaufen und zu handeln. Damit wird das traditionelle ETF-Investment für einen breiteren Investorenkreis geöffnet, indem es in die Welt der DeFi (Decentralized Finance) eingeführt wird. Besonders attraktiv ist die Plattform für Trader, die mit einem Hebel von bis zu 50x handeln können – ein Faktor, der potenziell hohe Gewinne ermöglicht.

Mit einer schnellen Registrierung ohne KYC-Verifizierung und einer benutzerfreundlichen Oberfläche bietet ETFSwap eine zugängliche Handelsumgebung. Über 15.000 Nutzer haben sich bereits registriert, und die Einführung eines KI-gestützten ETF-Trackers und Screeners steht kurz bevor. Dieser soll Daten sammeln und Einblicke für ETF-Investitionen liefern, um die Entscheidungen der Trader zu optimieren.

Der native Token von ETFSwap bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Anreizen: Zugang zu KI-Handelstools, exklusive ETF-Informationen, reduzierte Transaktionsgebühren und Stimmrechte. Zudem können Investoren im Staking-Pool bis zu 36 Prozent Rendite erzielen, während über das APR-System sogar bis zu 87 Prozent möglich sind – monatliche Airdrops inklusive.

Ein neuer Krypto-Stern am Horizont?

Die bisherigen Erfolge von Contessoto lassen vermuten, dass er auch bei ETFSwap ein gutes Gespür beweist. Mit einer so vielversprechenden Prognose von 3.500 Prozent Wertsteigerung und den innovativen Features der Plattform könnte ETFSwap tatsächlich der nächste große Name im Krypto-Markt werden.

Für risikobereite Investoren bietet sich aktuell eine seltene Gelegenheit: Der Presale ist noch offen, und der Token wird derzeit für 0.01831 US-Dollar angeboten – eine Preisstufe, die sich im nächsten Presale-Abschnitt mehr als verdoppeln wird. Wer früh einsteigt, könnte von der potenziellen Rallye profitieren, genau wie der Dogecoin-Millionär, der bereits seine Position bezieht. Ob ETFSwap tatsächlich die nächste Krypto-Erfolgsgeschichte wird, bleibt aber abzuwarten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

