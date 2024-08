Höhenflug bei Bavarian Nordic – Ist Porsche nach dem Varta-Deal ein Kauf?

Seit 1981 wird das Symposium in Wyoming abgehalten und bietet den Fed-Vertretern eine Plattform, um über Geldpolitik und Zinsentscheidungen zu diskutieren. Regelmäßig nehmen auch internationale Vertreter anderer bedeutender Zentralbanken an dem Treffen teil. In einer Woche mit wenigen anderen wichtigen Ereignissen liegt der Fokus der Märkte vor allem auf Mittwoch und Freitag.

Während sich bei uns die Ferien ihrem Ende nähern, steht für die internationalen Notenbanker der wichtigste Ausflug des Jahres auf dem Programm. Am kommenden Wochenende jährt sich das jährliche Treffen der amerikanischen Notenbanker in Jackson Hole.

Am Mittwoch um 20:00 Uhr wird das Protokoll der Juli-Sitzung des Offenmarktausschusses erwartet, während am Freitag um 16:00 Uhr die mit Spannung erwartete Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, in Jackson Hole stattfindet. Die Finanzmärkte achten dabei besonders auf Hinweise darauf, ob und in welchem Ausmaß die US-Notenbank bei ihrer Sitzung am 18. September die Zinsen senken könnte. Eine erste Zinssenkung um 25 Basispunkte ist bereits weitgehend eingepreist.

Gleichzeitig spekulieren einige Anleger auf die Möglichkeit einer stärkeren Senkung um 50 Basispunkte. Vor diesem Hintergrund ist auch der jüngste Anstieg des Goldpreises zu sehen, der erstmals die Marke von 2.500 US-Dollar je Feinunze überschritten hat, was auf die gesunkenen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zurückzuführen ist.

DAX wechselt in Wartestellung

Nach der Erholungsrally der vergangenen zwei Wochen treten die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn zunächst etwas auf die Bremse. Angesichts der anhaltenden Erwartung einer baldigen Zinssenkung in den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Ende dieser Woche stattfindende jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole, von dem sich weitere Hinweise erhofft werden.

Am Mittag notiert der Dax leicht im Plus bei bei 18.338 Punkten. Auch der MDax legt leicht um 0,2 Prozent auf 24.860 Punkte zu.

Goldman Sachs sieht US-Rezession in die Ferne rücken

Die US-Bank hat die Wahrscheinlichkeit, dass die USA in den kommenden zwölf Monaten in eine Rezession geraten, von 25 auf 20 Prozent herabgesetzt. Die Entscheidung folgte der Veröffentlichung der jüngsten Arbeitslosenzahlen und Einzelhandelsumsätze.

Zuvor hatte das Finanzinstitut die Wahrscheinlichkeit einer Rezession auf 25 Prozent angehoben. Dies geschah Anfang des Monats, nachdem die Arbeitslosenquote im Juli auf ein Dreijahreshoch gestiegen war und damit Bedenken hinsichtlich eines wirtschaftlichen Abschwungs ausgelöst hatte.

Jan Hatzius, Chefvolkswirt für die USA bei Goldman Sachs, erklärte am Samstag in einer Mitteilung: "Wir haben unsere Einschätzung jetzt von 25 auf 20 Prozent gesenkt, vor allem weil die seit dem 2. August veröffentlichten Daten für Juli und Anfang August keine Hinweise auf eine bevorstehende Rezession liefern. Eine anhaltende wirtschaftliche Expansion würde die USA stärker an andere Volkswirtschaften der G10 angleichen, in denen die Sahm-Regel weniger als siebzig Prozent der Zeit zutraf."

Der Arbeitsmarktbericht vom Donnerstag zeigte, dass die Anzahl der US-Bürger, die in der Vorwoche Arbeitslosenunterstützung beantragten, auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gesunken ist. Zudem wiesen andere Daten an diesem Tag darauf hin, dass die Einzelhandelsumsätze im Juli den stärksten Anstieg seit anderthalb Jahren verzeichneten.

Wenn der Beschäftigungsbericht für August "relativ positiv" ausfällt, könnte dies die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA auf fünfzehn Prozent reduzieren, erklärte Hatzius.

Porsche steht bei Varta in den Startlöchern

Porsche wird eine Mehrheitsbeteiligung an der V4Drive Battery von Varta übernehmen und sich im Rahmen der finanziellen Restrukturierung von Varta mit dreißig Millionen Euro beteiligen, wie in einer Mitteilung vom Sonntag bekannt gegeben wurde.

V4Drive entwickelt großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen, die im Performance-Hybridantrieb des Porsche 911 Carrera GTS zum Einsatz kommen. Varta wird dabei weiterhin eine Minderheitsbeteiligung an V4Drive halten.

Der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung durch Porsche steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen in mehreren Ländern sowie der erfolgreichen Umsetzung der finanziellen Neustrukturierung von Varta.

Damit dürfte wohl so gut wie feststehen, dass die Varta-Aktionäre am Ende des ganzen Prozesses leer ausgehen. Somit ziehen heute wohl auch die letzten Zocker von Dannen. Für uns ist die Varta-Aktie schon länger kein Spekulationsobjekt mehr.

Was das Papier von Porsche angeht, so dürfen ganz, ganz mutige Anleger einen Fuß in die Tür setzen und darauf setzen, dass der Modellwechsel bei den Stuttgartern gut verläuft. Wer noch etwas Risiko aus der Spekulation nehmen möchte, der wartet ab, bis der Kurs über die Marke von 70 Euro steigt.

Höhenflug bei Bavarian Nordic geht weiter

Das dänische Biotechnologieunternehmen plant, seine Impfstoffproduktion aufgrund des Mpox-Ausbruchs in Afrika zu steigern, wie aus einer Pressemitteilung vom 17. August hervorgeht. Bavarian Nordic erklärte, dass es in enger Abstimmung mit den afrikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention daran arbeitet, sein Produktionsnetzwerk in Afrika zu erweitern. Ziel dieses Schritts ist es, weiterhin einen „gerechten Zugang“ zum Mpox-Impfstoff sicherzustellen.

Derzeit kann Bavarian Nordic bis Ende 2024 bis zu zwei Millionen Impfstoffdosen bereitstellen. Bis Ende 2025 plant das Unternehmen, zusätzlich zu den bestehenden Aufträgen zehn Millionen weitere Dosen zu produzieren.

Darüber hinaus hat das Unternehmen bei der Europäischen Arzneimittelagentur die Ausweitung der Zulassung des Mpox-Impfstoffs auf Jugendliche im Alter von zwölf bis siebzehn Jahren beantragt. Bavarian Nordic hat klinische Daten vorgelegt, die diese Erweiterung unterstützen sollen, da der Großteil der Mpox-Fälle in Afrika Menschen unter 18 Jahren betrifft.

Die Aktie ist in den vergangenen Tagen schon stark angesprungen. Daher sollten Anleger erst einmal eine Beruhigung abwarten, bis die Aktie wieder interessant wird.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion