Mega Fusion, riesiges Bohrprogramm und herausragende Treffer! Antimon als JOKER!

Liebe Leserinnen und Leser,

die geopolitischen Spannungen und die strategische Bedeutung von Rohstoffen haben in den letzten Monaten stark zugenommen. Besonders im Fokus steht Antimon, ein Metall, das oft übersehen wird, aber für viele Industrien und insbesondere für die Verteidigung von entscheidender Bedeutung ist.

Die jüngste Ankündigung Chinas

Am Donnerstag gab die chinesische Regierung eine bedeutende Ankündigung bezüglich Antimon bekannt. China hat Exportbeschränkungen für Antimon und eine Reihe verwandter Produkte eingeführt. Diese Entscheidung hat weitreichende Folgen, da China und Russland zusammen etwa 82% des weltweiten Antimonmarktes kontrollieren. Antimon ist ein strategisches Metall, das auf den Listen vieler Länder, einschließlich der USA, Australiens und der EU, als kritisch eingestuft wird.

Die Verwendung von Antimon ist vielfältig. Rund 22% des Antimons werden in der Solarzellenproduktion eingesetzt, aber der Hauptgrund für seine Klassifizierung als kritisches Metall liegt in seiner Anwendung in der Verteidigungsindustrie. Antimon ist ein wesentlicher Bestandteil von Zündern für Munition und wird auch zur Härtung von Munitionsmaterialien sowie in hochmodernen Technologien wie Nachtsichtgeräten verwendet.

Goldplayer mit riesigem Antimonvorkommen

Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG; WKN: A3DKX9) hat sich als eine der vielversprechendsten Aktien in der Goldbranche etabliert. Mit beeindruckenden Bohrergebnissen und einer klaren Strategie, die auf Wachstum und Expansion abzielt, bewegt sich das Unternehmen in Richtung einer dualen Notierung in Kanada und Australien.