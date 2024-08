Storm Exploration verhandelt Earn-In-Deal mit Landore Resources zu seinen Gunsten neu

Storm Exploration Inc. (TSX-V: STRM; FRA: L84) ist es gelungen, seine Earn-In-Vereinbarung für den Erwerb der aussichtsreichen Goldprojekte Miminiska and Keezhik in Ontario neu zu verhandeln und entscheidend zu verbessern. Der Verkäufer Landore Resources Canada Inc. hat zugestimmt, dass die Fristen für die verbleibenden Zahlungen im Rahmen der Optionsvereinbarung zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an den Grundstücken um bis zu 18 Monate zu verlängert werden.

Für den gesamten Erwerb der beiden Projekte sind demnach in drei Tranchen 2.075.000 CAD an Zahlungen fällig, wobei Storm insgesamt 787.500 CAD in Cash zahlen muss und nach eigener Wahl bis zu 1.287.500 CAD in Form von Aktien bezahlen kann. Der Earn-In-Prozess startet demnach am 20. September 2024 mit einer Zahlung von 262.500 CAD zuzüglich 250.000 CAD in Cash oder Aktien. Es folgt eine zweite Tranche am 20. März 2025 bei der 250.000 CAD in Cash oder Aktien fällig sind. Die letzte und größte Zahlung von 525.000 Cash und 787.000 in Cash oder Aktien würde demnach am 20. März 2026 fällig. Die Anzahl der jeweils auszugebenden Storm-Aktien wird durch den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs vor dem Zahlungsdatum definiert.

Anders als in der vorhergehenden Earn-In-Vereinbarung mit Landore unterliegen die auszugebenden Storm-Aktien dieses Mal einer freiwilligen Pooling-Vereinbarung. Danach darf Landore 20 % jeder Aktienrate bei Ausgabe (vorbehaltlich der gesetzlichen Haltefrist) verkaufen, weitere 40 % am ersten Jahrestag der Aktienausgabe und die restlichen 40 % am zweiten Jahrestag der Aktienausgabe. Darüber hinaus hat Storm die Möglichkeit, einen Käufer zu finden, falls Landore Aktien veräußern möchte. Wenn Landore die Leitung oder Kontrolle über 10 % oder mehr der ausgegebenen Aktien von Storm übernimmt, hat es das Recht, einen Direktor in den Vorstand zu berufen, vorbehaltlich der Zustimmung der TSXV.

Bruce Counts, der Präsident und CEO des Unternehmens, erklärte: „Ich möchte Landore dafür danken, dass sie mit Storm zusammengearbeitet haben, um die Vereinbarung für Miminiska und Keezhik so zu überarbeiten, dass attraktive kommerzielle Bedingungen für Storm-Investoren mit der Werterhaltung für Landore in Einklang gebracht werden.”