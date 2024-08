Nvidia: "Überzeugendes Risiko-Rendite-Profil" – Ist die Pechsträhne vorbei?

In der vergangenen Woche ist die Nvidia-Aktie um 18,9 Prozent gestiegen und hat damit die beste Wochenperformance seit dem Anstieg um 24,6 Prozent in der Woche zum 26. Mai 2023 erzielt.

Laut Reuters kontrolliert das Unternehmen 80 bis 95 Prozent des Marktes für leistungsstarke KI-Chips. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn ein Unternehmen sagt, dass es in KI-Fähigkeiten investiert, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es Nvidias Prozessoren kauft oder zumindest verwendet.

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Der Bericht von Nvidia für das zweite Quartal markiert jedoch auch den Beginn einer Reihe von Quartalen, in denen es schwierig sein wird, das Umsatzwachstum mit dem des Vorjahres zu vergleichen. Für den anstehenden Bericht zum zweiten Quartal erwarten die Analysten der Wall Street einen Umsatz von 28,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 112 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Das ist zwar immer noch ein enormer Umsatzanstieg, aber nicht so atemberaubend wie das Wachstum, das das Unternehmen in den letzten Quartalen verzeichnet hat. Das könnte einige Investoren abschrecken.

Wie UBS-Analyst Timothy Arcuri in einer kürzlich erschienenen Mitteilung hervorhob, hat der Halbleiterhersteller TSMC, der die Chips von Nvidia herstellt, im Vergleich zum Vorquartal starke Ergebnisse in seinem Segment für Hochleistungscomputer erzielt. Dies könnte darauf hindeuten, dass ein weiteres potenziell hervorragendes Quartal bevorsteht.

Das Tech-Analystenteam von Wedbush gibt sich wie gewohnt bullish und hat versucht, alle Bedenken zu zerstreuen, dass der Boom bei den KI-Ausgaben bald zu Ende geht. Stattdessen prognostizieren die Analysten, dass Tech-Aktien vor einem weiteren Anstieg stehen. Sie stellten demnach fest, dass die Gewinne im Tech-Bereich "im Allgemeinen robust" waren, und bekräftigten ihre Überzeugung, dass eine "KI-Flutwelle von Ausgaben" noch bevorstehe.

"Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, und diese beispiellose KI-Revolution wird es auch nicht", schrieben die Analysten am Freitag in einer Mitteilung an ihre Kunden. Sie fügten hinzu, dass das derzeitige Umfeld dem "1995 (fast 1996) Start des Internet-Momentes gleicht, und nicht einem 1999 Tech-Blasen-ähnlichen Moment".

Goldman Sachs sagt, die Nvidia-Aktie habe ein "überzeugendes Risiko-Rendite-Profil" im Vorfeld der Gewinne. "Wichtig ist, dass wir glauben, dass die Kundennachfrage bei den großen Cloud Service Providern und Unternehmen stark ist und Nvidias robuste Wettbewerbsposition im Bereich KI/Beschleunigung intakt bleibt", so Analyst Toshiya Hari in einer Sonntagsnotiz. Das Kursziel der Goldmänner liegt bei 135 US-Dollar. Nvidias Ergebnisse werden am 28. August erwartet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion