Rheinmetall will im US-Markt angreifen

Die USA sind der größte Rüstungsmarkt der Welt – und Rheinmetall will dort eine größere Rolle spielen. Ein Zukauf soll dem deutschen Rüstungs-Branchenprimus auch Vorteile bei zwei milliardenschweren Aufträgen bringen.

Rheinmetall ist Deutschlands größter Rüstungskonzern und profitiert seit mehreren Jahren bereits von der Aufrüstung und Modernisierung mehrerer Armeen aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine. Weiteres Wachstum erhofft sich das Unternehmen auf dem nordamerikanischen Markt. Ein Zukauf soll die Weichen dafür stellen.

Wie Rheinmetall mitteilte, will man auf dem größten Rüstungsmarkt den Zulieferer Loc Performance schlucken. Der Kaufpreis liege bei 950 Millionen Euro, so der Dax-Konzern: Man weite dadurch die Geschäfte mit dem US-Militär aus und vergrößere die industrielle Basis in den Vereinigten Staaten.

Loc Performance betreibt weiteren Angaben zufolge vier Werke in zwei Bundesstaaten. Das Unternehmen stellt mit rund 1000 Mitarbeitern etwa Antriebsstränge, Aufhängungen, Raupensysteme, Gummi- und Panzerungsprodukte her. Rheinmetall ist in den USA im Rennen um zwei Großaufträge für Tausende neue Schützenpanzer und Zehntausende Militär-Lkw. Das Auftragsvolumen soll dem Vernehmen nach bei insgesamt bist zu 61 Milliarden Dollar liegen.