K+S mit deutlichem Plus im zweiten Quartal

K+S (DE000KSAG888) verbuchte dank deutlicher gestiegener Verkäufe von Düngerprodukten im Kundensegment Landwirtschaft im zweiten Quartal deutlich mehr Gewinn: Bei einem Umsatz von 874 Mio. Euro (+ 5,8 Prozent vs. H2-2023) verfünffachte sich der operative Gewinn (EBITDA) auf 128 Mio. Euro (vs. 24 Mio. Euro). Damit entsprach der Hersteller von Düngemitteln und Salzen für Landwirtschaft und Industrie den Konsensus-Schätzungen der Analysten. Ergebnistreiber waren das Geschäft in Europa und mit Spezialprodukten, das Industriegeschäft erholte sich, litt allerdings unter niedrigeren Preisen. Für das Gesamtjahr 2024 präzisiert K+S die EBITDA-Prognose auf die Bandbreite von 530 bis 620 Mio. Euro. Wer davon ausgeht, dass die K+S-Aktie zunächst seitwärts bewegen wird, kann sich mit Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen bei komfortablen Puffern sichern.

Discount-Strategie mit 10,6 Prozent Puffer (Dezember)