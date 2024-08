860% in 2 Tagen Biotech-Konzern stürmt den Markt: Kurs fast verzehnfacht in nur zwei Tagen Ein kleiner Biotech-Konzern, der nahezu völlig unbekannt ist, hat sich dank einer neuen ADHS-Behandlung in kürzester Zeit fast verzehnfacht. Das Potenzial ist gewaltig – das Risiko aber auch!