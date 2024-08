Biotech-Konzern stürmt den Markt: Kurs fast verzehnfacht in nur zwei Tagen

Die Aktien von Cingulate, einem biopharmazeutischen Unternehmen aus Kansas City, erlebten in den letzten Tagen einen spektakulären Anstieg, der die Börsenwelt in Aufruhr versetzt hat. Innerhalb von nur zwei Tagen schnellte der Kurs auf das 9,6-Fache hoch! Grund für diesen Kursaufschwung war die Bekanntgabe, dass Cingulate ein europäisches Patent für sein Hauptprodukt zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) erhalten hat.

Das europäische Patent, das am 14. August erteilt wurde, deckt bis zu 30 Länder ab, darunter auch das Vereinigte Königreich. Dies ist ein bedeutender Schritt für Cingulate, das bereits Patente in Australien, Kanada und Israel besitzt und auf weitere Zulassungen in den USA, Südkorea und Hongkong wartet.