Diese Mpox-Aktie hat sich in 5 Tagen verfünffacht

"Das MVA-Virus ist ein stark abgeschwächter Stamm des Vaccinia-Virus, der mit dem Virus verwandt ist, das für den Pockenimpfstoff verwendet wird", schreibt der Analyst am Montag. "MVA ist der bevorzugte Impfstoff für Personen mit geschwächtem Immunsystem, da diese Personen bei der Verabreichung des ursprünglich entwickelten Pockenimpfstoffs einem erheblichen Risiko ausgesetzt wären."

Am vorigen Mittwoch notierte die Aktie noch bei 2,20. Am Montag kletterte sie zeitweise auf über 11 US-Dollar – eine Verfünffachung innerhalb weniger Tage. Der Kursanstieg für Geovax folgte auf die ernüchternden Ergebnisse von Konkurrent Siga Technologies, der bekannt gab, dass eine klinische Studie seines Mpox-Medikaments Tecovirimat das Hauptziel nicht erreichte.

In einer am Freitag veröffentlichten Zwischenanalyse, die von den National Institutes of Health’s National Institute of Allergy and Infectious Diseases durchgeführt wurde, konnte Siga keinen statistisch signifikanten Unterschied in der Heilungsgeschwindigkeit von Hautläsionen nach 28 Tagen nachweisen. Trotz dieses Rückschlags gab es jedoch positive Anzeichen bei Patienten, die innerhalb von sieben Tagen nach Krankheitsbeginn behandelt wurden oder unter schwerer Krankheit litten.

Parallel zur GeoVax-Rallye stieg auch die Aktie von Konkurrent Tonix Pharmaceuticals um mehr als 35 Prozent am Montag. Keines der beiden Unternehmen ist derzeit mit einem zugelassenen Wirkstoff auf dem Markt.

Im Gegensatz dazu verlor die Aktie von Bavarian Nordic, dem einzigen Unternehmen mit einem in den USA und Europa zugelassenen Mpox-Impfstoff, nach einer rekordverdächtigen Rallye in der vergangenen Woche am Montag knapp 4 Prozent. Im letzten Monat ist die Aktie um 49 Prozent gestiegen.

Die Entwicklung von Mpox-Behandlungen steht aktuell stark im Fokus, insbesondere seit die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Krankheit als gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite eingestuft hat.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion