Donald Trump ist Krypto-Millionär – das ist in seinem Wallet!

Neue Enthüllungen über Donald Trumps finanzielle Aktivitäten werfen ein überraschendes Licht auf den ehemaligen US-Präsidenten und aktuellen Präsidentschaftskandidaten für 2024. Laut einem von der Anti-Korruptions-Organisation "Citizens for Responsibility and Ethics in Washington" (CREW) erhaltenen Finanzbericht besitzt Trump allein Ethereum (ETH) im Wert von 1 bis 5 Millionen US-Dollar, sicher aufbewahrt in einer Hardware-Wallet.

Diese Enthüllungen sind nicht nur ein Einblick in Trumps finanzielle Diversifikation, sondern auch ein Zeichen für seine wachsende Affinität zur Welt der digitalen Vermögenswerte. Neben Ethereum erzielte Trump auch Einnahmen aus dem Verkauf von NFTs (Non-Fungible Tokens). Durch eine Lizenzvereinbarung mit NFT INT, LLC, die die "Trump Digital Trading Cards" kreierten, verdiente Trump über 7,15 Millionen US-Dollar.