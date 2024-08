Positive Börsenstimmung: DAX, MDAX und Dow Jones im Aufwind – Top- und Flopwerte

Entwicklung der Indizes

Frankfurt am Main, [Datum] – Die wichtigsten Aktienindizes haben heute überwiegend positive Entwicklungen verzeichnet. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.417,72 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,52%. Auch der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt eine positive Tendenz und steht bei 24.970,16 Punkten, was einem Anstieg von 0,64% entspricht. Der SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst, notiert bei 13.941,04 Punkten und hat damit um 0,61% zugelegt. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, zeigt mit 3.350,50 Punkten einen geringeren Anstieg von 0,12%. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen positive Entwicklungen. Der Dow Jones steht aktuell bei 40.836,35 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,42%. Der S&P 500 notiert bei 5.577,43 Punkten und hat um 0,41% zugelegt. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen an den Börsen eine überwiegend positive Stimmung, wobei der MDAX mit einem Plus von 0,64% die stärkste Performance unter den deutschen Indizes zeigt.Der TecDAX hinkt mit einem Anstieg von nur 0,12% hinterher. In den USA verzeichnen sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 solide Zuwächse von 0,42% bzw. 0,41%.Zalando führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 2.93% an, gefolgt von Porsche AG mit 1.77% und Vonovia, das um 1.57% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten.Im Gegensatz dazu verzeichnet SAP einen minimalen Rückgang von -0.07%, während Symrise um -0.35% fiel. Rheinmetall ist mit einem Verlust von -1.92% der größte Verlierer im DAX.Im MDAX sticht Aroundtown mit einem beeindruckenden Plus von 4.16% hervor, gefolgt von ThyssenKrupp mit 3.19% und Hugo Boss, das um 2.70% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den MDAX-Flopwerten.HelloFresh verzeichnet einen Rückgang von -1.91%, während K+S um -2.44% fiel. HENSOLDT ist mit einem Verlust von -4.36% der größte Verlierer im MDAX.Im SDAX führt Verbio mit einem Anstieg von 5.61%, gefolgt von SFC Energy mit 4.62% und Douglas, das um 4.03% zulegte. Diese Werte heben sich deutlich von den Flopwerten ab.BayWa verzeichnet einen Rückgang von -4.53%, während PNE um -6.43% fiel. TAKKT ist mit einem Verlust von -7.78% der größte Verlierer im SDAX.Im TecDAX hebt sich ATOSS Software mit einem Anstieg von 3.68% hervor, gefolgt von 1&1 mit 1.99% und Nemetschek , das um 1.80% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den TecDAX-Flopwerten.Jenoptik verzeichnet einen Rückgang von -1.67%, während HENSOLDT um -4.36% fiel. PNE ist mit einem Verlust von -6.43% der größte Verlierer im TecDAX.Im Dow Jones führt Intel mit einem Anstieg von 2.78%, gefolgt von McDonald's mit 2.62% und Amgen , das um 1.58% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten.Coca-Cola verzeichnet einen Rückgang von -0.26%, während Boeing um -0.35% fiel. Apple ist mit einem Verlust von -0.65% der größte Verlierer im Dow Jones.Im S&P 500 sticht Moderna mit einem Anstieg von 4.48% hervor, gefolgt von EQT mit 4.26% und Albemarle, das um 3.69% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.Micron Technology verzeichnet einen Rückgang von -1.64%, während KLA Corporation um -1.65% fiel. Starbucks ist mit einem Verlust von -1.81% der größte Verlierer im S&P 500.