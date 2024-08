Anschnallen! Darum wird Barrick Gold jetzt den Turbo zünden.

Willkommen zum SMARTBROKER+ Chart der Woche – Barrick Gold

Der starke Goldpreisanstieg, gegenüber dem Jahreswechsel hat sich das Edelmetall bereits um über 20 Prozent verteuert, hat viele Marktteilnehmer nicht nur überrascht, sondern auch vor ein Rätsel gestellt. Denn eigentlich sollten der lange starke US-Dollar sowie das hohe Zinsniveau Gegenwind bedeuten und für sinkende Kurse sorgen.

Auch haben Zentralbankkäufe, wie etwa die der chinesischen Notenbank, die lange einer der größten Ankäufer von Gold war, nachgelassen. Das gilt auch für die global erhöhten Inflationsraten, wodurch das Edelmetall als Absicherung gegen Preissteigerungen weniger attraktiv geworden ist.

Nichtsdestotrotz ist Gold nicht nur der Ausbruch aus einem mehrjährigen Seitwärtstrend, sondern auch eine noch immer anhaltende Rallye auf neue Allzeithochs gelungen. Minen-Aktien haben den Höhenflug lange ignoriert, kommen inzwischen aber ebenfalls in Bewegung. Mit dabei ist Barrick Gold, das unmittelbar vor einem weiteren Kaufsignal steht.

Barrick Gold Chartsignale

Technisch intakter Erholungstrend: Die Kurserholung der Aktie macht große Fortschritte und wird dabei von einer starken technischen Indikation begleitet.

Die Kurserholung der Aktie macht große Fortschritte und wird dabei von einer starken technischen Indikation begleitet. Übergeordneten Abwärtstrend verlassen: Nach dreieinhalb Jahren fallender Kurse hat das Verkaufs- zugunsten von Kaufinteresse nachgelassen.

Nach dreieinhalb Jahren fallender Kurse hat das Verkaufs- zugunsten von Kaufinteresse nachgelassen. Kaufsignal in den gleitenden Durchschnitten: In den Durchschnittslinien ist es zu einem Golden Cross gekommen, das gilt als zuverlässiges Kaufsignal.

In den Durchschnittslinien ist es zu einem Golden Cross gekommen, das gilt als zuverlässiges Kaufsignal. 25 Prozent Aufwärtspotenzial: Die Aktie bietet ein mittelfristiges Potenzial von rund einem Viertel, unterstützt auch von zuversichtlichen Analysten.

Barrick Gold vor dem Wechsel auf die Überholspur

Lange war Barrick Gold scheinbar unangefochten der weltweit größte Goldförderer. Erst durch die Übernahme von Newcrest hat Dauerrivale Newmont die Führungsrolle übernommen und Barrick Gold auf den zweiten Platz verwiesen. Das gilt auch mit Blick auf die Performance: Konnte sich Newmont in den vergangenen zehn Jahren (inklusive Dividenden) unter Berücksichtigung von Höhen und Tiefen um 133 Prozent steigern, sind es bei Barrick Gold bescheidene 26 Prozent.

Jetzt aber steht die Aktie in den Startlöchern, die Performancelücke deutlich zu verringern, denn nach bereits zwei Kaufsignalen in den vergangenen Monaten ist ein weiteres in Vorbereitung. Ein erstes Ausrufezeichen konnte die Aktie mit dem Verlassen des seit dem Sommer 2020 anhaltenden Abwärtstrends setzen. Das nachhaltige Überwinden dieser Trendlinie wurde erst vorletzte Woche mit einem Test erfolgreich bestätigt.

Das zweite Kaufsignal gelang der Aktie mit einem sogenannten Golden Cross seiner gleitenden Durchschnitte. Dabei kreuzt die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie und überwindet diese nach oben hin. In der technischen Analyse gilt das als mittel- und langfristiges Zeichen für steigende Kurse. Das dritte, in Vorbereitung befindliche Kaufsignal, ist das Verlassen des aktuellen Aufwärtstrendkanals sowie der Sprung über den Horizontalwiderstand bei 20 US-Dollar.

Hohe Trenddynamik, wachsender Kaufdruck

Die Chancen hierfür stehen gut, denn die seit Herbst 2022 anhaltende Erholung der Aktie wird durch einen Anstieg der technischen Indikatoren RSI und MACD begleitet. Das spricht für einen nachhaltigen Trend. Dabei zeigt der Relative-Stärke-Index eine hohe Trendstärke an, ohne dass die Aktie bereits überkauft wäre, während gleichzeitig der Trendstärkeindikator MACD den Aufwärtstrend bestätigt und dabei über der Signallinie liegend auf eine Beschleunigung der Dynamik hindeutet.

Gelingt der Aktie der Sprung über den vorerst letzten Widerstand bei 20 US-Dollar wären die nächsten Stationen 22,50 und 25,00 US-Dollar. Das bedeutet ein mittelfristiges Aufwärtspotenzial von 25 Prozent. Unterstützt würde dieser Anstieg auch durch operative Verbesserungen des Unternehmens.

Unternehmen hat operative Schwierigkeiten erfolgreich bewältigt

Hatte Barrick Gold in den vergangenen Jahren mit stark gestiegenen Input-Kosten und dementsprechend schwachen Margen zu kämpfen, haben der Preisauftrieb nachgelassen und Investitionskosten sich ausgezahlt. Im zuletzt vorgelegten Quartalsbericht legte das Unternehmen eine überzeugende Kostenprognose für seine Gold-Minen vor, die bei den aktuellen Goldpreisen für hohe Erträge sorgen.

Außerdem verfolgt Barrick Gold den Ausbau von zwei Kupfer-Projekten in Sambia und Pakistan mit Metallgehalten, die zu den höchsten der Welt gehören. Damit bedient das Unternehmen die wachsende Nachfrage nach dem Metall, das für die Energiewende und Technologien wie Künstliche Intelligenz als unverzichtbar gilt.

Wachsende Zuversicht auch an der Wall Street

Auch die Wall-Street-Experten zeigen sich für die Chancen der Aktie optimistisch. Bei aktuell 22 Einschätzungen vereinigt Barrick Gold 16 Kaufempfehlungen auf sich, während sechs Analysten bei keiner Verkaufsempfehlung zum Halten der Papiere raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22,30 US-Dollar und deutet auf ein Potenzial von 13 Prozent hin.

Nach dem starken Geschäftsbericht vor einer Woche dürften die Schätzungen in den kommenden Wochen jedoch angehoben werden. Auch mit Hinblick darauf, dass viele Gold-Experten in den kommenden 12 Monaten von Preisen von 3.000 US-Dollar pro Feinunze ausgehen und die Aktie von Barrick Gold mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis gleichzeitig um 25 Prozent unter ihrem historischen Bewertungsdurchschnitt liegt.

Barrick Gold auf einen Blick

ISIN: CA0679011084

CA0679011084 Börsenwert: 34,6 Mrd. $

34,6 Mrd. $ Dividendenrendite: 2,0 %

2,0 % KGVe 2024: 15,7

15,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

