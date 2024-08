Short-Squeeze-Alarm: Diese Solar-Aktie hat gestern +50 Prozent gemacht!

Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche mit 0,12 US-Dollar noch auf den tiefsten Stand aller Zeiten gefallen war, kam es am Montag zumindest zu einer vorübergehenden Gegenbewegung. Maxeon Solar verzeichnete zum Wochenauftakt Gewinne von über 50 Prozent.

Grund hierfür war ein Short-Squeeze, Leerverkäufer sind in der Aktie mit einem Anteil von fast 81 (!) Prozent vertreten, nachdem das Unternehmen den Baustart einer in New Mexico geplanten Fertigungsanlage in Aussicht gestellt hat.

Gegenüber der Tageszeitung Albuquerque Journal teilten Unternehmensvertreter mit, dass sie auf einen Beginn der Bauarbeiten noch in diesem Jahr hoffen. Aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Verzögerungen gekommen.

Große Pläne, aber unklare Finanzierung

Maxeon Solar plant, in New Mexico künftig 7 Millionen Solarmodule pro Jahr herzustellen, die über eine Gesamtleistung von 4,5 Gigawatt verfügen sollen. Woher das Geld kommt, ist aber noch nicht klar, dann das Unternehmen verfügt nur noch über 98 Millionen US-Dollar in bar. Eine Kreditzusage des US-Energieministeriums ist ebenfalls noch nicht erfolgt.

Leerverkaufsquote 80 Prozent, Aktie explodiert

Über diese Details schienen sich Anleger zum Wochenauftakt keine Gedanken zu machen, das Papier kletterte im regulären Handel nach 487 Millionen gehandelten Stücken mit einem Plus von 46 Prozent.

Damit lag das Handelsvolumen über dem Vielfachen des Unternehmenswertes, was auf einen Short-Squeeze hindeutet. In der US-Nachbörse legten die Anteile um weitere 8 Prozent zu. In der Vorbörse werden sie am Dienstagvormittag mit einem Plus von knapp 20 Prozent zu je 0,20 US-Dollar das Stück gehandelt.

Fazit: Finger weg, Pleitekandidat!

Trotz der beeindruckenden Gegenbewegung betragen die Verluste gegenüber dem Jahreswechsel 97,6 Prozent. Ursache für die deprimierenden Kursverluste ist die desaströse Ertragslage des Unternehmens. Im vergangenen Quartal standen Erlöse in Höhe von 187,5 Millionen US-Dollar Verluste von 80 Millionen US-Dollar gegenüber.

Inzwischen ist das Unternehmen mit 350 Millionen US-Dollar verschuldet. Wie die angesichts der Schwierigkeiten in der Solarbranche, insbesondere bei der Herstellung von Modulen, zeitnah zurückgezahlt werden sollen, ist unklar. Damit ist das Unternehmen ein Pleitekandidat, die Aktie nur etwas für die hartgesottensten Zocker.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,52 % und einem Kurs von 0,181EUR auf Tradegate (20. August 2024, 11:55 Uhr) gehandelt.