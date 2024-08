Neue Probleme: Funktioniert bei Boeing eigentlich noch irgendwas?

Die anhaltenden Qualitäts- und Sicherheitsprobleme haben nicht nur Menschenleben, sondern auch viel Geld gekostet – Airlines, Versicherungsgesellschaften und nicht zuletzt Anlegern, denn die Aktie ist nur noch ein Schatten ihres früheren Selbst.

Inzwischen ist das Unternehmen zwar bemüht, die vielen Probleme in den Griff zu bekommen, hierfür wurde sogar ein neuer CEO angeheuert. Noch kämpft Boeing aber mit den Altlasten, wie ein neues Qualitätsproblem zeigt.

Risse in der Triebwerksaufhängung, Testflotte stillgelegt

Der Flugzeugbauer muss seine 777X-Testflotte vorübergehend stilllegen, nachdem sich laut des Branchenmagazins Air Current ein Problem mit der Triebwerksaufhängung gezeigt hat. Dem Bericht zufolge ist es nach einem Testflug zu Rissen in der Konstruktion gekommen.

Boeing hat die Probleme bestätigt. Ein Unternehmenssprecher kommentierte die Ergebnisse der Inspektion mit den Worten: "Während einer geplanten Wartungsmaßnahme haben wir ein Bauteil entdeckt, das nicht wie geplant performt hat. Unser Team wird das Teil ersetzen und wir werden aus den Fehlern der Komponente lernen. Unsere Testflüge nehmen wir wieder auf, sobald wir dafür bereit sind."

Weitere Verzögerungen zu Befürchten

Die Qualitätsprobleme könnten auch finanziellen Ärger bedeuten, denn Boeing verfügt für den neuen Flugzeugtypen bereits über 540 Bestellungen und wollte bereits im kommenden Jahr mit ersten Auslieferungen beginnen. Sollte das Problem mit der Triebwerksaufhängung größer sein als bislang bekannt, könnte es auch bei diesem Flugzeugtypen zu Verzögerungen kommen.

Damit dürfte auch der Druck von Fluggesellschaften wachsen, die in immer größere Schwierigkeiten geraten, ihre Flugpläne zu bedienen und zu expandieren, weil ihnen die bestellten Maschinen fehlen.

Aktie beendet Erholungsrallye, neue Verluste drohen

Die leidgeprüften Anleger reagieren auf die in der Nacht zum Dienstag bekanntgewordenen Probleme entnervt. Am deutschen Handelsplatz Lang und Schwarz verliert die Aktie zur Stunde 1,7 Prozent an Wert. Das deckt sich auch mit der frühen US-Vorbörse, in der die Papiere ein Minus von rund 1,5 Prozent verzeichnen.

Damit könnte die erst vor zwei Wochen gestartete Erholungsrallye ein jähes Ende finden und die langfristige Abwärtsbewegung der Aktie wieder aufgenommen werden. Seit dem Jahreswechsel steht in der Boeing-Aktie ein Minus von 31 Prozent zu Buche. Das beschert dem Indexschwergewicht hinter Intel, das seit dem Jahreswechsel auf Verluste von 57 Prozent blickt, den zweitletzten Platz im Dow Jones.

Fazit: Auf die wachsende Konkurrenz setzen!

Der Neuanfang lässt bei Boeing, das weiter von Qualitäts- und Konstruktionsproblemen geplagt wird, auf sich warten. Zwar dürfte das Unternehmen auch aufgrund seiner Bedeutung für die Rüstungsindustrie und US-Verteidigung "too big to fail" sein, aber die Konkurrenz steht längst in den Startlöchern.

Im All wächst der Wettbewerb durch SpaceX, das wohl die Rettung der auf der ISS gestrandeten Astronauten übernehmen wird. Auf den Flughäfen dieser Welt reibt sich neben Airbus vor allem Embraer die Hände. Die Brasilianer stellen zwar bislang vor allem Geschäftsflugzeuge her, das Unternehmen plant in diesem Jahr aber mit einer Absatzexpansion für kommerzielle Flugzeuge.

Anleger verzichten auf ein Investment in Boeing und setzen neben Airbus vor allem auf Embraer, dessen Aktie zuletzt auf den höchsten Stand seit 8 Jahren geklettert ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion