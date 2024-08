KI-Fantasie jetzt auch im Bitcoin-Mining – Bit Digital schießt hoch!

Nach TeraWulf und Hive Digital in der vergangenen Woche hat nun auch der Krypto-Miner Bit Digital Einblick in seine Quartalszahlen gegeben. Innerhalb der Branche beobachten Anleger weiter mit großer Spannung, wie sich das im April vollzogene Bitcoin-Halving auf die Ertragslage der Unternehmen auswirkt.

Starker Umsatzanstieg dank Cloud-Computing

Nichtsdestotrotz konnte Bit Digital sein Umsatzergebnis stark verbessern und präsentierte mit einem Plus von 220 Prozent eine Explosion der Erlöse auf 29 Millionen US-Dollar. Davon entfielen rund 16 Millionen auf das Bitcoin-Geschäft, in dem sich das Unternehmen um 80 Prozent steigern konnte.

Weitere 12,5 Millionen US-Dollar steuerte das Geschäft mit High-Performance-Computing (HPC) bei. Hierfür verleiht Bit Digital seine auch zum Schürfen geeignete Rechen- und Serverleistung zur Berechnung von anspruchsvollen Aufgaben.

In diesem Bereich will sich das Management künftig verstärkt engagieren. Mit dem Cloud-Gaming-Anbieter Boosteroid konnte ein weiterer Kunde gewonnen werden. Rund 13 Millionen US-Dollar Umsatz soll die Vereinbarung in den kommenden fünf Jahren einbringen.

Buchverluste belasten Ertragsseite

Auf solche Partnerschaften dürften künftig nicht nur Bit Digital, sondern auch andere Miner setzen, um ihre Ertragsseite zu stärken. Denn mit Blick auf den Gewinn war das zurückliegende Quartal kein Erfolg. Das Unternehmen verzeichnete pro Aktie einen bereinigten Verlust von 0,09 US-Dollar. Analysten hatten auf einen Fehlbetrag von nur 0,03 US-Dollar getippt.

Insgesamt verzeichnete Bit Digital einen bereinigten EBITDA-Verlust in Höhe von 3,8 Millionen US-Dollar. Darin sind allerdings nicht realisierte Buchverluste von gehaltenen Bitcoin in Höhe von 11,5 Millionen US-Dollar enthalten. Sobald die Krypto-Währung also wieder an Wert gewinnt, wendet sich das Blatt zugunsten von Bit Digital.

Sorgen um die finanzielle Zukunft des Unternehmens sind unterdessen nicht angebracht. Der Konzern verfügt neben 192 Millionen US-Dollar in Krypto-Währungen über einen Cash-Bestand in Höhe von etwa 61 Millionen US-Dollar.

Bahnt sich hier ein Short-Squeeze an?

In der Aktie dürften Short-Seller, die in den Anteilen mit einer Leerverkaufsquote von 18,5 Prozent vertreten sind, am Dienstag ordentlich ins Schwitzen geraten, denn in der US-Nachbörse ging es nach 1,8 Millionen gehandelten Stücken um 11,4 Prozent bergauf. Im regulären Handel hatte Bit Digital bereits 1,7 Prozent an Wert gewonnen.

Zwar steht gegenüber dem Jahreswechsel ein Minus von rund 30 Prozent zu Buche, womit die Aktie von der Rallye am Krypto-Markt abgehängt wurde, nichtsdestotrotz konnte die Aktie gegenüber dem Stand vor einem Jahr rund 18 Prozent an Wert gewinnen – und das trotz des in der Zwischenzeit erfolgten Bitcoin-Halvings.

Das reflektiert die wachsende Zuversicht der Anleger, dass die Diversifizierung des Geschäftsmodelles von Bit Digital aufgehen und zu einem finanziellen Erfolg führen könnte.

Fazit: In der Branche bahnt sich etwas an

Wie andere Krypto-Miner auch kämpft Bit Digital nach dem Halving mit einer geringeren Menge geschürfter Bitcoin. Dem konnte in Teilen mit einer höheren Hash-Rate sowie den anhaltend hohen Preisen für die Krypto-Währung entgegengetreten werden. Nichtsdestotrotz ist dem Unternehmen aufgrund von Buchverlusten kein Quartalsgewinn gelungen.

Als positiv zu bewerten ist der gelungene Einstieg in das HPC-Geschäft. Hier kletterten die Erlöse von 0 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 12,5 Millionen US-Dollar. Nach der Vereinbarung mit Boosteroid sind hier weitere Erlöse zu erwarten. Im Hintergrund dürfte außerdem die Akquise neuer Kunden laufen – diese Verbreiterung des Geschäftsmodells ist aktuell typisch für Krypto-Miner und eine auch finanziell spannende Entwicklung.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

