Was der wachsende Optimismus an den Märkten gefährlich macht

Es gibt kaum Absicherungen gegen fallende Kurse. Sollte ein negatives Ereignis zu fallenden Kursen führen, oder sollte auch einfach nur nicht mehr genug Positives vermeldet werden, um die Rallye am Laufen zu halten, gibt es kein Sicherheitsnetz unter dem aktuellen Kursniveau. Ein Ausverkauf könnte also erneut heftig ausfallen. Sowohl in Deutschland, als auch in den USA ist überwiegend ein moderater Optimismus zu erkennen. Das allein ist natürlich kein Grund für fallende Kurse. Doch es ist eine gefährliche Ausgangslage für den Fall, dass die Kurse eben nicht mehr steigen.

Die Berichtssaison neigt sich dem Ende zu, die meisten Unternehmen haben bereits ihre Zahlen berichtet. Diese Zahlen sorgten in der vergangenen Woche immer wieder für positive Impulse. Diese Impulse werden also künftig seltener. Zum einen werden die Quartalsberichte weniger, zum anderen ist die Messlatte für eine weitere positive Überraschung durch die bereits veröffentlichten Q-Zahlen höher gelegt worden.



Gleichzeitig ist das Handelsvolumen an den Aktienmärkten, bedingt durch das Sommerloch, derzeit extrem niedrig. Mit wenig Handelsvolumen können Kurse also stark bewegt werden.

