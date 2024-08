"Der letzte Crash war nur eine Generalprobe für das, was noch kommen wird"

Die globalen Märkte haben einen starken Ausverkauf hinter sich, wobei der japanische Nikkei 225 um 12,4 Prozent einbrach und die Auflösung des Yen-Carry-Trade die Wall Street mit in den Abgrund riss. Seitdem haben sich die Märkte jedoch wieder erholt, da die japanische Zentralbank in einem derart volatilen Umfeld die Zinsen nicht anheben wird. Wirtschaftliche US-Daten deuten zudem nicht auf eine aufflammende Rezession hin.

JPMorgan sieht in den jüngsten Turbulenzen jedoch mehr als nur eine Marktanomalie. "Viele Marktteilnehmer tun das jüngste Aufflackern diverser Crowded Trades als Glücksfall oder Flash Cash ab, doch wir sehen darin eher eine Generalprobe für das, was noch kommen wird", so die Strategen von JPMorgan in einer Mitteilung.