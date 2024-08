Wir haben unseren Abonnenten am Montag entsprechende Comeback-Papiere vorgestellt – TESTEN SIE UNS!

In unserem Börsendienst sind wir seit dem Frühjahr nur noch sehr selektiv bei „Big-Tech“ unterwegs. Die Bewertung war uns zu teuer und ein „Kipppunkt“ nur eine Frage der Zeit. Wir hatten diese annahmen bspw hier hier und hier bei NTV im Gespräch formuliert.

Aktien – einfach weiter so?

Unsere Depots werden wir in den kommenden Wochen verstärkt bestücken. Im Big-Tech-Bereich könnte sich das eine oder andere Schnäppchen in einer Übertreibung nach unten einsammeln lassen. In Europa finden sich viele Bewertungen im Keller und Aktien arbeiten an ihrem Turnaround – wie bspw. bei Sartorius.

Wenn Boulevardmedien schlimmste Szenarien ausmalen und die Angst umgeht, ist es Zeit für große und kleine Börsencrashs. Für alte und neue Anleger gibt es dann richtig viel zu lernen.

Erinnern Sie sich – sofern Sie Fußballfan sind – an das Meisterschaftsspiel Unterhaching gegen Leverkusen im Jahr 2000? Damals vergeigte Leverkusen die Meisterschaft, denn nach einem Eigentor Michael Ballacks war man am letzten Bundesligaspieltag wie gelähmt. Börsianer haben alle ein bis zwei Jahre einen Tag, der sich anfühlt wie ein Meisterfinale. Es geht richtig zur Sache, es tritt das Unerwartete ein – der große oder der kleine Crash. In diesem Fall wurde er ausgelöst vom sogenannten Carry Trade in Japan und von Rezessionssorgen in den USA.

Turbulenzen durch Carry Trade

Unter Carry Trade versteht man, dass man sich in einer günstigen Währung bei niedrigen Zinsen verschuldet und das Geld woanders besser anlegt – primär in den USA. Kommen dann jedoch Rezessionssorgen dazu, platzt der ganze Spaß. Und umso mehr, wenn das alles auf heiß gelaufene Aktienmärkte trifft, auf die wir an dieser Stelle schon seit April hingewiesen hatten. Dann verlieren Aktien wie Nvidia, Amazon, Arm Holdings, Intel oder ASML mal ruckzuck 30 bis fünfzig Prozent in einer Woche, und Boulevardmedien malen Horrorszenarien für das Aktiendepot an die Wand.