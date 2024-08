Zinsen, Aktienmärkte: Unheimliche Parallelen zu Monaten vor Finanzkrise!

Derzeit gibt es geradezu unheimliche Parallelen zur Lage kurz vor Ausbruch der Finanzkrise: wie 2007 hat der US-Leitindex S&P 500 auch 2024 am 17.Juli sein Top erreicht, bevor es zu einem Abverkauf kam. Daraufhin erfolgte sowohl 2007 als auch 2024 eine heftige Erholung, die 2007 nach einer 0,5%-Senkung der Zinsen durch die Fed ein neues Allzeithoch der Aktienmärkt markierte. Dann aber kam die Finanzkrise, die Aktienmärkte brachen massiv ein. 2007 senkte die Fed am 18. September die Zinsen um 0,5%, 2024 wird die Fed ebenfalls am 18.September die Zinsen senken (auch um 0,5%, wie gestern Evercore erwartet und damit gestern die Rally an der Wall Street befeuerte?). 2007 wie auch 2024 senkte die Fed die Zinsen nach einem Zinshoch von 5,25%. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich eben ziemlich oft..

