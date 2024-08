Wachstumskurs unter neuer Führung von Minen-Experte Ross Carroll

Veröffentlichung im Auftrag von Commerce Resources Corp. und Zimtu Capital Corp.

Unter der Leitung von Chris Grove hat Commerce Resources Corp. Ashram zur größten Lagerstätte für Seltene Erden und Fluorspar in der westlichen Hemisphäre entwickelt und es damit zu einem der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit positioniert. Nach einer umfassenden weltweiten Suche nach einer Führungspersönlichkeit, die die nächste Wachstumsphase des Unternehmens leiten soll, wurde vor kurzem der sehr erfahrene Ross Carroll als neuer Präsident und CEO verkündet. Er wird auch Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens. Chris Grove ist von seinem Amt als Präsident, CEO und Direktor zurückgetreten und wird als "Director of Corporate Development" Ross Carroll mit seinem umfassenden Wissen über das Ashram-Projekt und die kritische Minerallandschaft in Nordamerika unterstützen.

Da Commerce Resources sich auf ein Zweit-Listing an der Australian Securities Exchange (ASX) vorbereitet, wird Ross Carroll aus Melbourne den Horizont des Unternehmens über die TSX Venture Exchange hinaus erweitern und gleichzeitig die Gespräche mit der Regierung von Québec vorantreiben. Unternehmen mit kanadischer Börsennotierung, die in "Down Under" eine Zweitnotierung an der ASX anstreben, erhoffen sich nicht nur eine mögliche Wertsteigerung durch eine erweiterte Aktionärsbasis in einem "liquideren, höher bewerteten und breiter beachteten Markt", sondern vor allem den Zugang zu größeren Kapitalpools für die Finanzierung von Minenprojekten, insbesondere im Bereich der Energieübergangsmetalle wie Seltene Erden und Lithium.

Zu seiner Ernennung äußerte sich Ross in der Pressemitteilung: "Ich bin begeistert von dem bedeutenden Potenzial, das das Ashram-Projekt bietet. Es ist sehr selten, dass man die Gelegenheit bekommt, an einem erstklassigen Projekt in einer erstklassigen Rechtsprechung wie dieser zu arbeiten, und ich freue mich darauf, an der Umsetzung des Projekts zu einer Zeit beteiligt zu sein, in der Nordamerika zusätzliche kritische Mineralprojekte benötigt.“

Auf LinkedIn kommentierte Ross: "[...] Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um Ashram in die Entwicklung und dann in die Produktion zu bringen.“



Vollbild / Quelle

ROSS CARROLL verfügt über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Fusionen und Übernahmen, Strategie, Betrieb und Großprojekte im Rohstoffsektor. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen Führung und strategische Aufsicht. Seine internationale Erfahrung erstreckt sich über Australien, die USA, Afrika, Lateinamerika und Asien, wo er für führende Unternehmen gearbeitet hat, wie BHP (Australiens größtes Unternehmen und aktuell mit $204 Mrd. AUD das weltweit größte Minenunternehmen nach Marktkapitalisierung), Woodside Energy (Australiens größtes Öl- und Gasunternehmen), Macmahon Holdings (ein diversifiziertes Minendienstleistungsunternehmen mit führenden Kompetenzen in den Bereichen Über- und Untertagebau, Hoch- und Tiefbau sowie Ressourcentechnik mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von $690 Mio. AUD) und MMG (ein in Melbourne ansässiger globaler Kupfer-, Gold-, Silber-, Blei- und Zinkproduzent mit einem Umsatz von $4,3 Mrd. USD im Jahr 2023 und einer aktuellen Marktkapitalisierung von $5,3 Mrd. AUD).

Während seiner achtjährigen Tätigkeit als CFO von MMG (bis Juni 2024) beaufsichtigte Ross das Wachstum des Unternehmens zu einem bedeutenden internationalen Produzenten von Basismetallen, einschließlich der Übernahme des Dugald River-Projekts in Australien (eines der 10 größten Zinkminen der Welt), der jüngsten Übernahme der Khoemacau-Kupfermine in Botswana im Wert von $1,875 Mrd. USD sowie zahlreicher Refinanzierungen von Schulden und Kapitalerhöhungen. Vor seiner Tätigkeit bei MMG war Ross der CEO von Macmahon, einem großen und angesehenen australischen Minenunternehmen, für das er 8 Jahre lang tätig war (auch als Chief Operating Officer - Mining sowie als CFO und Director International Mining). Vor seiner Tätigkeit bei Macmahon war Ross CFO von Woodside Energy (derzeit auf Platz 14 der am höchsten bewerteten Unternehmen an der ASX). Ross begann seine Karriere 1987 bei BHP, einem führenden Minenunternehmen, für das er 18 Jahre lang (bis 2005) in Melbourne, San Francisco, Newman-Pilbara, Perth und Houston-Texas arbeitete.

Ross hat einen Bachelor-Abschluss in "Commerce" von der University of Melbourne und ist ein "Certified Public Accountant" der Australian Society of Certified Practicing Accountants. Er ist außerdem Mitglied des Australian Institute of Company Directors und war früher Mitglied des Exekutivausschusses der Western Australian Chamber of Mines.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Foto: Bloomberg / Quelle

Auszüge aus “Canadian miners head Down Under as mining IPOs on TSX dry up“ (S&P Global, Februar 2024):

Laut einer Analyse von S&P Global Commodity Insights übertrafen die in Toronto gelisteten Bergbauunternehmen, die in den letzten 6 Jahren an der Australian Securities Exchange doppelt gelistet waren, die an der ASX gelisteten Bergbauunternehmen, die an kanadischen Börsen doppelt gelistet waren, um 3 zu 1.

5 an der ASX gelistete Bergbauunternehmen haben seit 2018 ein Dual-Listing an kanadischen Börsen durchgeführt, so die TMX Group Ltd, die sowohl die Toronto Stock Exchange als auch die TSX Venture Exchange (TSX-V) besitzt. Im Vergleich dazu haben laut ASX 15 in Toronto notierte Metall- und Bergbauunternehmen im selben Zeitraum ein Dual-Listing an der australischen Börse durchgeführt...

Strengere Wertpapiervorschriften und geringere Investitionen großer Fonds in Kanada sowie eine Konzentration von Bergbauinvestoren in Down Under könnten Australien einen Vorteil bei der Anziehung von Barmitteln und der Unterstützung von Bergbauaktien verschafft haben, so Experten.

"Kanada ist die Bergbauhauptstadt der Welt“, sagte Cam Currie, ein leitender Anlageberater bei Canaccord Genuity Wealth Management und Leiter der Currie Metals & Mining Group, auf der Konferenz Mineral Exploration Roundup in Vancouver am 23. Januar. "Aber was wir im Moment sehen, ist ein Übergang nach Australien, weil es dort diese ... Innovationsfonds gibt, die in die Rohstoffindustrie investieren."

Adam Myers, Partner bei BDO Corporate Finance, sagte gegenüber Commodity Insights, dass die TSX "nicht so viel Liebe zeigt wie der australische Markt ... der sich wieder zum Hotspot für Rohstoffunternehmen im Frühstadium entwickelt.“ [...]

Während Kanada großzügige Steueranreize bietet, scheint Australien seine jungen Unternehmen durch einfachere Finanzierungsregeln und eine breitere Marktbeteiligung zu unterstützen, was ihnen einen Vorteil gegenüber ihren kanadischen Kollegen verschafft, insbesondere in den letzten Jahren, so Peter Grosskopf, CEO von SCP Resource Finance LP.

Weniger schwerfällige Marktregeln für Finanzierungen und den Wiederverkauf von Aktien helfen, Investoren in Australien anzuziehen, dessen Regierung unter anderem auch Pensionsfonds ermutigt, Bergbauaktien zu halten, so Grosskopf, ehemaliger CEO von Sprott Inc. gegenüber Commodity Insights...

Grosskopf sagte, dass die Unterstützung der Regierung einer der Hauptfaktoren war, der einen robusteren Markt an der ASX geschaffen hat. "Er wird hauptsächlich von den Kapitalflüssen und der Verfügbarkeit größerer Investoren angetrieben, die in die Finanzierungen einbezogen werden können; und es ist ein liquiderer, höher bewerteter und breiter beachteter Markt“, sagte Grosskopf.

Der ASX verfügt über den fünftgrößten Pensionspool der Welt mit einem Vermögen von $3,5 Billionen AUD, das laut Prognosen in den nächsten 20 Jahren $9 Billionen AUD übersteigen wird, so Galpin.

Currie sagte, dass die kanadischen Märkte stark von US-Trends beeinflusst werden, wie z.B. Geldflüsse, die in Technologieaktien fließen, während der australische Aktienmarkt sich mehr auf den Bergbau konzentriert. "Sie haben nicht die Ablenkung der US-Aktienmärkte jenseits der Grenze“, sagte Currie.

Wieso Australier in kanadische Minenprojekte investieren

“Zum einen bietet Kanada auch Steueranreize für Bergbauunternehmen. Diese umfassen die Konzentrierung, Verhüttung und Raffination sowie Explorationsprogramme. Solche Anreize der Bundes- und Provinz-/Territorialregierungen verringern die Steuerlast für Rohstoffunternehmen, die in Kanada und anderen Ländern tätig sind. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und seine Regierung haben eine Steuergutschrift von 30% für Ausgaben im Zusammenhang mit der Exploration wichtiger Mineralien vorgeschlagen. Dieser Anreiz gilt auch für Investoren, die Anteile an bestimmten Unternehmen für kritische Mineralien erwerben wollen.“ (Quelle)

“Kanadas großzügiges Flow-Through-Aktiensystem, das kanadischen Investoren einen Steuerabzug für die Finanzierung von Explorationsvorhaben im Land ermöglicht, hat dazu geführt, dass "unglaublich viele australische Dollars in den kanadischen Raum fließen und dort investiert werden", so Kendra Johnston, Geschäftsführerin des Investmentfondsmanagers PearTree Canada, gegenüber Commodity Insights.“ (Quelle)

Global Business Reports Interview mit Chris Grove

gbreports.com am 10. Juli 2024



Vollbild / Chris Grove

Was waren die wichtigsten Entwicklungen bei Commerce Resources im vergangenen Jahr?

Commerce Resources meldete vor kurzem bedeutende Fortschritte und Vereinfachungen bei der Mineralverarbeitung und den hydrometallurgischen Flowsheets für die Ashram-Lagerstätte. Ashram verfügt über die attraktivsten Standard-Grundlagen, die es einem Seltene Erden (REE)-Projekt in der Regel ermöglichen, mit einer positiven Wirtschaftlichkeit in die kommerzielle Produktion zu gehen, und wenn man bedenkt, dass wir die besten Versionen sowohl der Mineralogie als auch der Geologie haben, können wir ein extrem hochprozentiges Flotationsprodukt mit mehr als 30% TREO produzieren. Aufgrund des hohen Gehalts der Flotationskonzentrate können wir dann die Anzahl der Schritte in der Hydrometallurgie reduzieren, um ein fertiges Endprodukt mit einem TREO-Gehalt von über 98% und einer extrem hohen Gewinnungsrate herzustellen. Wir gehen davon aus, dass die Vereinfachung des Prozessdesigns unsere Betriebskosten senken wird. Die tatsächliche Wirtschaftlichkeit wird in unserer aktualisierten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung ("preliminary economic assessment"; PEA) detailliert dargestellt, die wir hoffentlich bis zum 4. Quartal 2024 veröffentlichen werden.

Können Sie den Zeitplan für das Ashram-Projekt näher erläutern?

Anstatt sich auf einen Business Plan zu konzentrieren, der in einer PFS detailliert beschrieben wird, hat Commerce Resources beschlossen, unsere PEA zu aktualisieren, da sie einen breiteren Rahmen bietet, um das gesamte "Blue Sky" für das Projekt zu präsentieren. Die Strategie besteht darin, vor Ort ein kommerziell vermarktbares Produkt zu produzieren, das dann an REE-Verarbeiter auf der ganzen Welt verschifft werden kann. Wir betrachten jedoch auch die nachgelagerte Verarbeitung, um separierte Oxide zu produzieren, insbesondere Neodym-Prasodym-Oxid, das das ideale Ausgangsmaterial für eine Metallisierungsanlage ist, die ihre Endprodukte an einen Magnethersteller liefern würde. Der Prozentsatz der Produkte, die wir als gemischte Seltenerdkarbonate oder nachgelagerte Oxide produzieren werden, wird in einer PFS bestimmt werden, nachdem die Szenarien in unserer aktualisierten PEA detailliert beschrieben wurden. Eine aktualisierte PEA wird es uns ermöglichen, sowohl vom Markt als auch von der Branche eine neue Bewertung des Ashram-Projekts zu erhalten, und sie wird uns ein breiteres Spektrum an kommerziellen Möglichkeiten eröffnen, um möglicherweise einen Industriepartner zu gewinnen, der die starken Fundamentaldaten der Lagerstätte anerkennt und der dann idealerweise Kapital in Commerce Resources in Form einer nicht-verwässernden Investition auf Projektebene einsetzen wird, die es uns ermöglichen könnte, eine PFS und eine BFS abzuschließen. Wenn es uns gelingt, unsere PEA bis zum 4. Quartal 2024 zu veröffentlichen, könnte es möglich sein, bis Ende des 2. Quartals 2025 eine PFS und bis Mitte 2026 eine BFS sowie eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung abzuschließen, woraufhin wir in der Lage sein werden, eine Minengenehmigung zu beantragen, um bis 2028 die volle kommerzielle Produktion aufzunehmen.

Wie hat sich die Lieferkette für Seltene Erden in Nordamerika in den letzten 12 Monaten entwickelt?

Tatsache ist, dass Kanada die anspruchsvollste Bergbaugesetzgebung der Welt hat, was es exponentiell schwieriger macht, das notwendige Kapital aufzubringen, um die Anforderungen der Bergbaugesetzgebung zu erfüllen. Um diese Herausforderung zu meistern, hat Commerce Resources 2 australische Direktoren ernannt und plant eine Notierung an der ASX, wo das Unternehmen hoffentlich bis September 2024 gehandelt werden kann. Zur Veranschaulichung dieses Unterschieds sei angemerkt, dass Unternehmen aus der Vergleichsgruppe von Commerce Resources an der ASX mit einer Marktkapitalisierung gehandelt werden, die das 10- bis 50-fache unserer Marktkapitalisierung an der TSX Venture Exchange beträgt.

Welche Bedeutung wird Québec bei der Entwicklung der nordamerikanischen Lieferkette für Seltene Erden haben?

Québec hat die große Chance, einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der nordamerikanischen Lieferkette für Seltene Erden zu leisten, da das Ashram-Projekt hinsichtlich seiner Grundlagen, die eine wirtschaftliche Produktion von Seltenen Erden ermöglichen, unübertroffen ist. Im November 2023 stellte die Bundesregierung ein Budget von $1,5 Milliarden für den "Critical Minerals Infrastructure Fund" bereit. Commerce Resources bewarb sich im Februar 2024 für diesen Fonds und musste Unterstützungserklärungen von anderen Unternehmen beifügen, die in denselben Teilen Nunaviks wie wir tätig sind. Wir hatten das Glück, etwa ein halbes Dutzend Unterstützungsschreiben von unseren Kollegen aus der Region zu erhalten.

Warum ist Commerce Resources eine großartige Geschichte in der Zukunft?

Aufgrund von Kräften, die sich unserer Kontrolle entziehen, hat Commerce Resources derzeit eine Marktkapitalisierung, die für jeden Investor einen attraktiven Einstiegspunkt darstellt, da wir unser Ashram-Projekt in einer der besten Bergbauregionen der Welt, nämlich in Québec, weiter vorantreiben, wobei unsere hochgradigen Niob-Claims in der Nähe der Ashram-Lagerstätte zusätzliches Potenzial bieten.



Vollbild / Jeremy Robinson

Im November 2023 verkündete Commerce Resources die Ernennung von Jeremy Robinson zum neuen Direktor: Jeremy bringt eine Fülle von Erfahrungen in der Explorationsbranche mit und war in verschiedenen Führungspositionen in bekannten Minenunternehmen tätig. Sein Fachwissen und seine Visionen stimmen gut mit den Zielen von Commerce überein, und das Unternehmen freut sich darauf, in den kommenden Jahren von seiner Führung zu profitieren. Er ist eine erfahrene Führungskraft im Rohstoffsektor und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Branche, die von der Geschäftsentwicklung bis hin zur Position des Geschäftsführers reicht, wobei sein Schwerpunkt auf kritischen Mineralien einschließlich Seltener Erden liegt. Er ist der Leiter und Gründer der Churchill Strategic Investments Group, die mehrere Junior-Explorer und -Entwickler an der ASX und TSX finanziert hat. Derzeit ist er Direktor von RareX Ltd., Cosmos Exploration Ltd, Ardiden Ltd., Kincora Copper Ltd. und BBX Minerals Ltd. Jeremy kommentierte: "Ich freue mich, sowohl in Commerce Resources zu investieren als auch dem Board beizutreten, da das Unternehmen bestrebt ist, das Versprechen dieses Weltklasse-Projekts für kritische Mineralien in Kanada einzulösen.“



Vollbild / Quelle

”China hat eine Liste von Vorschriften für Seltene Erden veröffentlicht, die darauf abzielen, die Vorräte im Namen der nationalen Sicherheit zu schützen. Darin sind Regeln für den Abbau, das Schmelzen und den Handel mit den kritischen Materialien festgelegt, die für die Herstellung von Produkten wie Magneten in Elektrofahrzeugen und Unterhaltungselektronik verwendet werden. Die Vorschriften [...] besagen, dass die Ressourcen der Seltenen Erden dem Staat gehören und dass die Regierung die Entwicklung der Industrie rund um die Seltenen Erden beaufsichtigen wird - eine Gruppe von 17 Mineralien, von denen China in den letzten Jahren zum weltweit dominierenden Produzenten geworden ist, mit einem Anteil von fast 90% an der globalen veredelten Produktion. Chinas Vorschriften für Seltene Erden kommen auch zu einem Zeitpunkt, an dem die EU sich darauf vorbereitet, vorläufige Zölle auf chinesische Elektroautos zu erheben...” (Quelle: Reuters am 29. Juni 2024)

