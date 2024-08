Nikola will 500 Millionen US-Dollar beschaffen – Verkauf von Wandelanleihen

Nikola hat weiter die Erlaubnis beantragt, mit einem "Universal-Shelf"-Wert von bis zu 500 Millionen US-Dollar seine Bargeldbeschaffungsaktivitäten auszuweiten. Die Wasserstoff-Aktie reagierte mit zweistelligen Abschlägen auf die Meldung und beendete den US-Handel schließlich mit einem Minus von 9,41 Prozent bei 7,37 US-Dollar.

Eine wie von Nikola angestrebte Maßnahme würde zu einer weiteren Verwässerung der Altaktionäre führen. Außerdem liegt die derzeitige Marktkapitalisierung des Unternehmens unter 400 Millionen US-Dollar.

Nikola beabsichtigt also im Wesentlichen, so viel Bargeld einzusammeln, dass die Aktionäre möglicherweise mehr als 50 Prozent ihrer Anteile an dem Unternehmen verlieren könnten, wenn die wandelbaren Schulden letztendlich in Aktien des Unternehmens umgewandelt werden.

Nikola hat mit den hohen Kapitalkosten zu kämpfen, die beim Aufbau eines EV-Geschäfts anfallen. So meldete das Unternehmen in seinem letzten Quartalsbericht einen Nettoverlust von 133,7 Millionen US-Dollar, während sich der Umsatz auf 31,3 Millionen US-Dollar belief.

Die frei verfügbaren Barmittel von Nikola gingen im zweiten Quartal um 89 Millionen US-Dollar zurück, und das Unternehmen beendete diesen Zeitraum mit rund 256 Millionen US-Dollar an frei verfügbaren Barmitteln.

"Größere Auszahlungen an Lieferanten im Zuge der Volumenreduzierung und eine zusätzliche Abrechnungsperiode wurden teilweise durch höhere Einnahmen aufgrund eines höheren Volumens und Erlöse von 52,2 Millionen US-Dollar ausgeglichen", sagte Chief Financial Officer Tom Okray in der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

