Trump-Media: Aktie handelt in Paralleluniversum und fällt auf Allzeittief!

Die Trump-Media-Aktie beendete den Montagshandel in der Folge bei 22,24 US-Dollar, der niedrigste Kurs des Unternehmens seit der Fusion mit einer Mantelgesellschaft im März dieses Jahres.

Am Montag betrat der scheidende Präsident Joe Biden am ersten Tag der viertägigen Democratic National Convention die Bühne und begrüßte Kamala Harris als die Zukunft der Partei. Biden sagte, seine Vizepräsidentin sei die beste Hoffnung, die amerikanische Demokratie zu erhalten.

Trump Media hat in behördlichen Einreichungen erklärt, dass sein Erfolg zumindest teilweise mit Trumps Popularität und Ruf zusammenhängt. Einige Trump-Anhänger scheinen die Aktien des Unternehmens als eine Möglichkeit zu betrachten, den ehemaligen Präsidenten zu unterstützen oder auf seine Chancen auf eine zweite Amtszeit zu wetten.

Die Titel scheinen demnach in einem Paralleluniversum zu anderen Aktien zu handeln, in dem traditionelle Bewertungskennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnisse und künftige Cashflows weniger wichtig sind.

Die Trump-Media-Aktie stieg nach dem Attentat auf Trump am 13. Juli sprunghaft an und fiel dann, als Kamala Harris genügend Unterstützung erhielt, um Kandidatin der Demokratischen Partei zu werden. Seitdem hat ihre Kampagne neue Rekorde bei der Mittelbeschaffung aufgestellt. Der Aktienkurs wird wohl weiter schwanken, da die beiden Parteien ihre Kampagnen im Vorfeld der Wahl am 5. November intensivieren.

Trump besitzt laut FactSet 60,4 Prozent der ausstehenden Aktien von Trump Media. Bis zum Ablauf einer sechsmonatigen Sperrfrist am 25. September ist es ihm jedoch untersagt, seine Aktien zu verkaufen. Es ist unklar, ob Trump beabsichtigt, einen Teil dieser Beteiligung zu verkaufen, sobald er die Option dazu hat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion