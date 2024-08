Berkshire Hathaway: Rekordhoch trotz massiven Aktienverkaufs!

Warren Buffett, CEO von Berkshire, nutzt offenbar die Stärke der Finanzwerte, um die Position in Bank of America, der drittgrößten Beteiligung von Berkshire nach Apple und American Express, zu verringern. Insgesamt hat das Unternehmen seit Ende Juli etwa 100 Millionen Aktien abgestoßen.

Insgesamt wurden 14 Millionen Aktien im Wert von etwa 550 Millionen US-Dollar veräußert. Die Verkäufe erfolgten am Donnerstag, Freitag und Montag zu einem Durchschnittspreis von 39,50 US-Dollar pro Aktie, wie aus einer Mitteilung an die SEC hervorgeht.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Die Aktien von Bank of America schlossen am Montag bei 39,67 US-Dollar. Seit Beginn der Verkäufe Mitte Juli hat die Aktie an Wert verloren und ist hinter den Konkurrenten zurückgeblieben.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Berkshire Hathaway selbst erreichte am Montag ein neues Rekordhoch. Die Aktien der Klasse B stiegen um 1 Prozent auf 448,77 US-Dollar.

Diese Entwicklung wird unter anderem auf Buffetts Engagement in starken Sektoren wie Energie und Finanzen zurückgeführt. Es bleibt abzuwarten, ob Berkshire seine Verkäufe von Bank of America fortsetzen wird. Analysten spekulieren, dass Buffett möglicherweise seinen Anteil auf unter 10 Prozent reduzieren will, um künftige Verkäufe nicht mehr melden zu müssen. Ob er die Aktien vollständig abstoßen wird, bleibt offen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion