Novo Nordisk – steigende Umsätze und Gewinne

Novo Nordisk (DK0060534915) ist weiter auf Wachstumskurs: Im ersten Halbjahr legte der Umsatz um 24 Prozent auf 133,4 Mrd. dänische Kronen zu (ca. 18 Mrd. Euro), davon entfallen 125 Mrd. Kronen oder knapp 94 Prozent auf Diabetes- und Adipositas-Medikamente. Überdurchschnittlich punktete der Pharmakonzern in den USA (+36 Prozent). Der operative Gewinn zog in H1-2024 auf 57,8 Mrd. Kronen an („nur“ +18 Prozent aufgrund von Abschreibungen auf einen Blutdrucksenker). Die Dänen korrigierten zuletzt die Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2024 auf jeweils 20 bis 28 Prozent nach oben. Das Absatzpotenzial erscheint angesichts steigender Patientenzahlen für Diabetes- und Adipositas-Erkrankungen gewaltig. Positiv wirken sich zudem die Anwendungen der Medikamente auch bei Herz-Kreislauferkrankungen aus.

Discount-Strategien mit 12,3 oder 15,8 Prozent Puffer (Dezember)