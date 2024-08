Nvidias Earnings: "Aktienkurse der gesamten KI-Lieferkette vor Rebound"

"Wir erwarten immer noch bessere Ergebnisse/Ausblicke, da die Kontrollen im Bereich KI solide bleiben, obwohl wir kurzfristige Risiken im Zusammenhang mit einer möglichen GB200-Verzögerung sehen. Im Bereich Data Center (jetzt mehr als 85 Prozent des Gesamtumsatzes) wird die KI-Nachfrage weiterhin durch expandierende Hyperscale-Investitionspläne und Kommentare von Akteuren wie Tesla unterstützt, die auf anhaltende große GPU-Käufe hindeuten", schrieb Rolland in einer Research Note. Der Analyst hält an seinem Buy-Rating und einem Kursziel von 160 US-Dollar für die Nvidia-Aktie fest.

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Während Nvidia kürzlich erklärte, dass es Gerüchte nicht kommentiere und dass die Blackwell-Produktion in der zweiten Jahreshälfte anlaufen werde, stellte Rolland fest, dass der CEO von Super Micro Computer "die Blackwell-Verzögerung während der Gewinnmitteilung des Unternehmens scheinbar bestätigt hat". Der Serverhersteller Super Micro ist ein Partner von Nvidia.

Rolland ist der Ansicht, dass Berichte über Lieferverzögerungen"„eine Erklärung und Zusicherung bezüglich eines neuen/erneuerten Zeitplans verdienen". Sollte das Unternehmen seinen Liefertermin um ein paar Monate verschieben, "würde dies wahrscheinlich die ersten GB200-Einnahmen ins Jahr 2025 verschieben".

Rick Schafer von Oppenheimer hat sich am Dienstagmorgen ebenfalls zu den Ergebnissen und Aussichten des Unternehmens geäußert. Er erwartet eine "Markteinführung des Blackwell B100-Produkts im Januar-Quartal in kleinen Stückzahlen", bevor im April-Quartal eine "bedeutende Rampe" startet.

Nvidias "verwurzeltes KI-Ökosystem [in Rechenzentren] ist der Schlüssel für die Akzeptanz von generativer KI. Wir bleiben langfristige Käufer", so Schafer. Er bewertet die Aktie im Vorfeld der Earnings mit Outperform und einem Kursziel von 150 US-Dollar.

Morgan Stanley hält ebenfalls weiter an der Aktie fest. "Wir glauben, dass Nvidias anstehende Gewinne die Bedenken zerstreuen und die Aktienkurse für die gesamte KI-Lieferkette wieder ansteigen lassen werden."

Investitionswut wegen KI

Nvidia profitiert von den KI-Infrastrukturausgaben von Unternehmen wie Microsoft, Amazon und Meta. Die Frage ist jedoch, ob die Kunden dieser Unternehmen weiterhin Geld für Nvidia-Chips ausgeben werden.

Das Technologiedienstleistungsunternehmen UST befragte kürzlich 600 leitende IT-Entscheidungsträger in großen Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10 Billionen US-Dollar. In der Umfrage gaben 89 Prozent der Befragten an, dass ihr Unternehmen die Ausgaben für die KI-Implementierung erhöhen muss, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Die Zeichen stehen also noch gut für Nvidia.

Dennoch müssen die Aktionäre möglicherweise noch etwas länger warten, bis sie die Früchte solcher Investitionen sehen. Im Durchschnitt erwarten die Unternehmen, dass sich ihre Investitionen in KI-Technologie in etwa zwei Jahren amortisieren, aber fast ein Viertel geht davon aus, dass es vier oder mehr Jahre dauert, so die Umfrage weiter.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion