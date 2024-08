Tesla: EU reduziert Strafzölle auf China-Importe – Doch bleibt Musk fokussiert?

Die Europäische Union hat am Dienstag angekündigt, die geplanten Strafzölle auf von Tesla aus China importierte Elektrofahrzeuge deutlich zu senken. Statt der ursprünglich vorgesehenen 20,8 Prozent werden nun Zölle in Höhe von 9 Prozent erhoben. Diese Entscheidung dürfte Tesla einen deutlichen Vorteil verschaffen, besonders im Vergleich zu den chinesischen Elektrofahrzeugherstellern, die weiterhin höheren Zöllen unterliegen. Die Tesla-Aktie legte als Reaktion auf die Ankündigung zu.

Die Entscheidung der EU, Tesla einen niedrigeren individuellen Zollsatz zu gewähren, erfolgt in einem kritischen Moment für das Unternehmen. Während Tesla mit einem härter werdenden Wettbewerb in China konfrontiert ist, könnten die neuen Zölle den Absatz seiner in Shanghai produzierten Fahrzeuge in Europa bremsen. Vor allem aber werden die chinesischen Hersteller belastet, während Tesla beispielsweise für die Fahrzeuge, die in Teslas Gigafactory in Deutschland hergestellt werden, gar keine Abgaben zahlen muss.

Nach der Ankündigung der EU stiegen Teslas Aktien im US-Vorbörsenhandel um 1,4 Prozent. Insgesamt hat die Aktie in den letzten 12 Monaten jedoch etwa 4,5 Prozent an Wert verloren, was die Unsicherheit im Markt widerspiegelt.

Diese Entwicklung erfolgt inmitten einer laufenden antisubventionären Untersuchung der EU, die enthüllte, dass die Wertschöpfungskette für batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) in China stark von unlauteren Subventionen profitiert. Die EU sieht hierin eine Bedrohung für die europäische EV-Industrie und setzt daher auf Strafzölle, um die heimischen Produzenten zu schützen.

Musk und die politische Dimension

In einer weiteren, potenziell disruptiven Nachricht für Tesla-Investoren, gab Donald Trump, Präsidentschaftskandidat für 2024, bekannt, dass er erwägt, Elon Musk im Falle eines Wahlsiegs in eine Kabinettsposition oder als Berater zu berufen. Diese Nachricht könnte Tesla-Anleger beunruhigen, die bereits besorgt sind, dass Musk sich durch seine zahlreichen Unternehmungen, darunter SpaceX, The Boring Company und die soziale Plattform X (ehemals Twitter), zu sehr verzettelt.

Darüber hinaus könnte Trumps Erwägung, den 7.500 US-Dollar Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge abzuschaffen, den gesamten US-Elektromarkt treffen, einschließlich Tesla. "Ich treffe noch keine endgültigen Entscheidungen dazu", sagte Trump gegenüber Reuters, aber die bloße Möglichkeit könnte die Marktbedingungen für Tesla und andere EV-Hersteller erheblich verändern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion