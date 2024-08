Startschuss für TSMC in Dresden!

Die Investition von 11 Milliarden Dollar soll Europa helfen, seine Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern zu reduzieren, in einer Zeit, in der sich die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China verschärfen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR!

Die neue Fabrik ist Teil eines ehrgeizigen Plans der Europäischen Union, bis 2030 rund 20 Prozent der weltweiten Chipproduktion zu erreichen. Angesichts der durch die Covid-19-Pandemie offenbarten Schwächen der Lieferketten und der sich verschlechternden Beziehungen zwischen Washington und Peking will Europa seine Kapazitäten im Halbleitersektor massiv ausbauen.

TSMC wird das Dresdner Projekt mit einem Anteil von 70 Prozent an der neuen Fabrik leiten, während Infineon, NXP Semiconductors und Robert Bosch jeweils 10 Prozent der Anteile halten. Die Fabrik wird Chips für die Automobil- und Industriebranche produzieren, mit einem geplanten Produktionsstart Ende 2027.

Absicherung gegen US-China Handelskrieg

Die geopolitischen Spannungen und die wachsende Unsicherheit in Bezug auf Taiwan, wo der Großteil der TSMC-Produktion angesiedelt ist, treiben das Unternehmen dazu, seine Fertigungskapazitäten außerhalb Asiens auszubauen. Neben dem neuen Werk in Deutschland hat TSMC kürzlich seine erste Fabrik in Japan eröffnet und plant den Bau von drei hochmodernen Werken in Arizona, USA, mit einer Gesamtinvestition von über 65 Milliarden Dollar.

Tipp aus der Redaktion: Falls diese Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*. Falls diese Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Mit der Unterstützung von Bundeskanzler Scholz und der EU, die die 5 Milliarden Euro an Subventionen für das Dresdner Werk genehmigte, gitl das Werk in Dresden als wichtiger Baustein zur Sicherung der europäischen Chipversorgung.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 155EUR auf Tradegate (20. August 2024, 16:31 Uhr) gehandelt.