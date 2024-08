Goldpreis auf Rekordjagd: 2.500 US-Dollar nur ein Zwischenstopp!

Viele Investoren stürzen sich auf Gold, doch auch Kupfer ist ein Blick wert: Nach dem Crash sind diese 3 Kupferproduzenten bereit für das Comeback. Profitieren Sie vom Superzyklus!

Der Anstieg des Goldpreises hat das Interesse von Hedgefonds und Spekulanten geweckt. Laut der Commodity Futures Trading Commission liegen die Netto-Bullenwetten auf einem Vierjahreshoch, was auf eine optimistischere Stimmung hinweist. Daniel Ghali, Senior Commodity Strategist bei TD Securities, warnt jedoch vor einer möglichen Überhitzung der kurzfristigen Positionen.

Auch ETFs mit Goldinvestments erleben wieder Zuflüsse, nachdem sie im Frühjahr noch Nettoabflüsse verzeichneten. Die physische Nachfrage von zum Beispiel Zentralbanken aus Asien, hat laut Bloomberg-Daten im 2. Quartal ein 25-Jahres-Hoch erreicht.

Allerdings gibt es auch Risiken. Die starken Käufe in China hat die People's Bank of China eingestellt. Die Goldaufschläge in Shanghai sind zuletzt negativ geworden, was auf eine schwächelnde Nachfrage hindeutet.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 2.522USD auf Lang & Schwarz (20. August 2024, 16:30 Uhr) gehandelt.