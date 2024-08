Dieser japanische KI-Geheimtipp überzeugt mit starken Zahlen

Ai Holdings ist eine breit aufgestellte Holdinggesellschaft, die sich auf die Herstellung und den Verkauf von Informations- und Sicherheitsausrüstungen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in 7 unterschiedlichen Geschäftssegmenten tätig:

Kartenausrüstung und Büroausstattung: Hier liegt der Fokus auf der Bereitstellung von Kartenausgabegeräten, die insbesondere in Krankenhäusern und Finanzinstituten verwendet werden.

Informationsgeräte: In diesem Segment werden Computer-Peripheriegeräte wie Plotter und Scanner entwickelt, hergestellt, verkauft und gewartet.

Mess- und Umweltprüfgeräte: Dieses Segment bietet spezialisierte Messgeräte und Geräte für Umweltprüfungen an, die in verschiedenen technischen und wissenschaftlichen Bereichen eingesetzt werden.

Design: Das Design-Segment konzentriert sich auf die strukturelle und architektonische Gestaltung, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der seismischen Diagnose liegt, also der Analyse und Verbesserung der Erdbebensicherheit von Gebäuden.

Leasing und Ratenzahlung: In diesem Geschäftsbereich vermittelt das Unternehmen Raten- und Leasinggeschäfte, um Kunden flexible Finanzierungslösungen anzubieten.

Andere Geschäftsfelder: Dieser Bereich umfasst die Entwicklung und den Verkauf von Software, die verschiedene Geschäftsprozesse unterstützt.

Durch diese breite Diversifikation ist Ai Holdings in verschiedenen Märkten aktiv und bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an, die sowohl technologische als auch finanzielle Bedürfnisse abdecken.

Der japanische Konzern konnte für das am 30. Juni beendete Geschäftsjahr einen beeindruckenden Anstieg des zurechenbaren Gewinns um 90,2 Prozent auf 15,68 Milliarden Yen verzeichnen, wie aus einem am Montag an der Tokioter Börse veröffentlichten Bericht hervorgeht. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich auf 331,11 Yen, im Vergleich zu 174,06 Yen im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 7,4 Prozent auf 49,81 Milliarden Yen.

Für das Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endet, rechnet Ai Holdings mit einem weiteren Anstieg des zurechenbaren Gewinns auf 17,81 Milliarden Yen und einer Erhöhung des Gewinns pro Aktie auf 340,05 Yen. Der Umsatz soll voraussichtlich auf 68 Milliarden Yen ansteigen.

Das Unternehmen plant für das am 30. Juni endende Geschäftsjahr eine Gesamtdividende von 90 Yen pro Aktie auszuschütten, gegenüber 80 Yen im Vorjahr. Damit dürfte das geschätzte KGV im neuen Geschäftsjahr auch im einstelligen Bereich liegen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr lag das KGV bei 7,4.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ai Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 17,25USD auf Nasdaq OTC (20. August 2024, 15:30 Uhr) gehandelt.